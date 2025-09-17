أكثر من 20 وكالة إغاثة تدعو زعماء العالم للتدخل بغزة الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً واسعاً على ميناء الحديدة ..تفاصيل نقل مقر منسق الأمم المتحدة في اليمن من صنعاء إلى عدن ابرام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل ..تفاصيل الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف اول دولة عربية بعد قمة قطر اللواء سلطان العرادة يبلغ الأمم المتحدة التمسك بالمرجعيات الثلاث ويؤكد لا معنى للسلام دون معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم
الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني مهددا بضربه خلال الساعات القادمة أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيضرب ميناء الحديدة اليمني خلال الساعات القادمة داعيا إلى إخلاء الميناء.
الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني مهددا بضربه خلال الساعات القادمة وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش:
"إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".
وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر