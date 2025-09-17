الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف اول دولة عربية بعد قمة قطر

الأربعاء 17 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -متابعات

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني مهددا بضربه خلال الساعات القادمة أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيضرب ميناء الحديدة اليمني خلال الساعات القادمة داعيا إلى إخلاء الميناء.

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني مهددا بضربه خلال الساعات القادمة وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش:

"إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر