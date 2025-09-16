اللواء سلطان العرادة يبلغ الأمم المتحدة التمسك بالمرجعيات الثلاث ويؤكد لا معنى للسلام دون معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 113

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، فريق المستشارين في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، العسكري أنتوني هايوارد، والسياسي روكسانا بازارغان، والأمني سنيزانا كوفمان، لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود الأممية الرامية لدفع مسار السلام.

وأكد اللواء العرادة خلال اللقاء حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً على تمسك القيادة السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها الأسس الضامنة لتحقيق السلام العادل والمستدام.

كما شدد العرادة على ضرورة معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية إلى جانب السياسية والعسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى خطوات عملية تلامس احتياجاته اليومية وتخفف من معاناته جراء حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة.

من جهتهم، أشاد المستشارون الأمميون بالتعاون القائم مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين أن زيارتهم تهدف إلى الاستماع لوجهات النظر الرسمية بما يعزز جهود المبعوث الأممي في تقريب المواقف ودفع مسار الاستقرار في اليمن.