اللواء سلطان العرادة يبلغ الأمم المتحدة التمسك بالمرجعيات الثلاث ويؤكد لا معنى للسلام دون معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم الإعلان عن دعم سعودي لخفر السواحل اليمنية وتعهدات مالية واسعة في اختتام المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، فريق المستشارين في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، العسكري أنتوني هايوارد، والسياسي روكسانا بازارغان، والأمني سنيزانا كوفمان، لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود الأممية الرامية لدفع مسار السلام.
وأكد اللواء العرادة خلال اللقاء حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً على تمسك القيادة السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها الأسس الضامنة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما شدد العرادة على ضرورة معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية إلى جانب السياسية والعسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى خطوات عملية تلامس احتياجاته اليومية وتخفف من معاناته جراء حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة.
من جهتهم، أشاد المستشارون الأمميون بالتعاون القائم مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين أن زيارتهم تهدف إلى الاستماع لوجهات النظر الرسمية بما يعزز جهود المبعوث الأممي في تقريب المواقف ودفع مسار الاستقرار في اليمن.