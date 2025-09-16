تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن عائدات مباراة النرويج ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، المقررة في 11 أكتوبر على ملعب أوليفال في أوسلو، ستذهب بالكامل لدعم جهود منظمة أطباء بلا حدود في التخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة.

وقالت رئيسة الاتحاد، ليزا كلافينيس، في مؤتمر صحافي: "ستُقام المباراة في ظل معاناة إنسانية جسيمة، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بهذا الوضع"، مؤكدة أن تخصيص العائدات لمنظمة أطباء بلا حدود يضمن تقديم مساعدات طارئة وملموسة على الأرض. وأضافت أن الهجمات المستمرة على غزة غير متناسبة وتستدعي تحرك المجتمع الدولي.

من جانبها، عبّرت لينديس هوروم، الأمينة العامة للفرع النرويجي للمنظمة، عن تقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أن الدعم المالي والمعنوي يعد ضرورة لفرقها العاملة في أوضاع قاسية في غزة.

وستقام المباراة على ملعب يتسع لـ27 ألف متفرج، وقد تم بيع جميع التذاكر، بينما تتصدر النرويج بقيادة مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند المجموعة التاسعة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، متقدمة على إيطاليا وإسرائيل.

سبق للنرويج الفوز على إسرائيل 4-2 في مباراة سابقة أقيمت على ملعب محايد في مدينة ديبريتسن بالمجر في مارس الماضي، ما يعكس تفوق المنتخب النرويجي في المنافسات الحالية.