سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، إنهاء علاقته بالمدرب السويسري جيراردو سيواني، بعد سلسلة نتائج كارثية في الدوري المحلي، كان آخرها الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام فيردر بريمن بنتيجة 4-0.

الفريق لم يسجل أي هدف في ثلاث مباريات هذا الموسم، ويقبع في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة فقط، بينما تمتد سلسلة فشله إلى عشر مباريات دون أي فوز منذ الموسم الماضي، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار التغيير.

وقال المدير الرياضي للنادي رولاند فيركوس في بيان رسمي: "بعد مراجعة بداية الموسم، توصلنا إلى قناعة بأننا بحاجة لتغيير في القيادة الفنية. بعد عشر مباريات دون انتصار، لم نعد نؤمن بإمكانية قلب الوضع مع جيراردو".

سيواني، الذي تولى تدريب الفريق في 2023، سيخلفه مؤقتًا مدرب فريق تحت 23 عامًا يوجين بولانسكي، في انتظار قرار الإدارة بشأن التعيين الدائم.

رحيل سيواني يعكس حجم الأزمة التي يعيشها بروسيا مونشنجلادباخ، أحد أعرق أندية ألمانيا، والذي سبق له التتويج بلقب الدوري خمس مرات، ويواجه الآن خطر الانزلاق نحو القاع إذا لم تُعالج الأمور سريعًا.