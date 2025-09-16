تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم الإعلان عن دعم سعودي لخفر السواحل اليمنية وتعهدات مالية واسعة في اختتام المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني
أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، إنهاء علاقته بالمدرب السويسري جيراردو سيواني، بعد سلسلة نتائج كارثية في الدوري المحلي، كان آخرها الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام فيردر بريمن بنتيجة 4-0.
الفريق لم يسجل أي هدف في ثلاث مباريات هذا الموسم، ويقبع في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة فقط، بينما تمتد سلسلة فشله إلى عشر مباريات دون أي فوز منذ الموسم الماضي، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار التغيير.
وقال المدير الرياضي للنادي رولاند فيركوس في بيان رسمي: "بعد مراجعة بداية الموسم، توصلنا إلى قناعة بأننا بحاجة لتغيير في القيادة الفنية. بعد عشر مباريات دون انتصار، لم نعد نؤمن بإمكانية قلب الوضع مع جيراردو".
سيواني، الذي تولى تدريب الفريق في 2023، سيخلفه مؤقتًا مدرب فريق تحت 23 عامًا يوجين بولانسكي، في انتظار قرار الإدارة بشأن التعيين الدائم.
رحيل سيواني يعكس حجم الأزمة التي يعيشها بروسيا مونشنجلادباخ، أحد أعرق أندية ألمانيا، والذي سبق له التتويج بلقب الدوري خمس مرات، ويواجه الآن خطر الانزلاق نحو القاع إذا لم تُعالج الأمور سريعًا.