أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً

أعلن نادي أتليتيكو مدريد أن مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ضمن دوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار تعافيه من الإصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وأصيب ألفاريز (25 عامًا)، الذي سجل هدفًا واحدًا في أربع مباريات هذا الموسم، خلال الشوط الثاني من فوز أتليتيكو 2-0 على فياريال يوم السبت الماضي.

ولن يسافر مع الفريق أيضًا كل من تياجو ألمادا، خوسيه ماريا خيمينيز، أليكس باينا، وجوني كاردوسو، الذين يعانون من التواء في الكاحل، ضمن تشكيلة المدرب دييغو سيميوني المكونة من 22 لاعبًا لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد.