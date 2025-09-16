تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم الإعلان عن دعم سعودي لخفر السواحل اليمنية وتعهدات مالية واسعة في اختتام المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني
أعلن نادي أتليتيكو مدريد أن مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ضمن دوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار تعافيه من الإصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال في الدوري الإسباني.
وأصيب ألفاريز (25 عامًا)، الذي سجل هدفًا واحدًا في أربع مباريات هذا الموسم، خلال الشوط الثاني من فوز أتليتيكو 2-0 على فياريال يوم السبت الماضي.
ولن يسافر مع الفريق أيضًا كل من تياجو ألمادا، خوسيه ماريا خيمينيز، أليكس باينا، وجوني كاردوسو، الذين يعانون من التواء في الكاحل، ضمن تشكيلة المدرب دييغو سيميوني المكونة من 22 لاعبًا لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد.