كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 179

واصل الكندي إيثان كاتزبرغ تألقه اللافت في منافسات الإطاحة بالمطرقة، محققًا ثالث لقب كبير له خلال ثلاث سنوات، بعد أن سجّل رمية مذهلة بلغت 84.70 متر في محاولته الثانية، ليحطم الرقم القياسي لبطولة العالم لألعاب القوى، ويضع اسمه ضمن قائمة أصحاب أطول خمس رميات في التاريخ.

المتسابق البالغ من العمر 23 عامًا لم يكتفِ بتحقيق الذهب، بل تجاوز حاجز 81 مترًا في جميع محاولاته الست، في أداء استثنائي يعكس ثباتًا نادرًا في هذه الرياضة، قبل أن يختتم مشاركته برمية أخيرة بلغت 83.73 متر، بعد أن ضمن التتويج بالفعل.

الإنجاز الجديد يُضاف إلى سجل كاتزبرغ الحافل، إذ يُعد هذا لقبه العالمي الثاني، بعد أن نال ذهبية أولمبية العام الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم ألعاب القوى في العصر الحديث.