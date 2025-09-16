تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم الإعلان عن دعم سعودي لخفر السواحل اليمنية وتعهدات مالية واسعة في اختتام المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني
واصل الكندي إيثان كاتزبرغ تألقه اللافت في منافسات الإطاحة بالمطرقة، محققًا ثالث لقب كبير له خلال ثلاث سنوات، بعد أن سجّل رمية مذهلة بلغت 84.70 متر في محاولته الثانية، ليحطم الرقم القياسي لبطولة العالم لألعاب القوى، ويضع اسمه ضمن قائمة أصحاب أطول خمس رميات في التاريخ.
المتسابق البالغ من العمر 23 عامًا لم يكتفِ بتحقيق الذهب، بل تجاوز حاجز 81 مترًا في جميع محاولاته الست، في أداء استثنائي يعكس ثباتًا نادرًا في هذه الرياضة، قبل أن يختتم مشاركته برمية أخيرة بلغت 83.73 متر، بعد أن ضمن التتويج بالفعل.
الإنجاز الجديد يُضاف إلى سجل كاتزبرغ الحافل، إذ يُعد هذا لقبه العالمي الثاني، بعد أن نال ذهبية أولمبية العام الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم ألعاب القوى في العصر الحديث.