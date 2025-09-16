السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى مراسم توديع قائد قوات الواجب السعودية 808 للدعم والإسناد العميد ركن بحري فهد بن سعيد الشطفان، واستقبال خلفه العميد ركن بحري عبدالوهاب علي القحطاني.

المحافظ رأفت الثقلي، الذي ترأس اللقاء بحضور القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء المكتب التنفيذي، أشاد بما قدّمه الشطفان من جهود خلال فترة عمله، مؤكداً أن بصماته ستظل حاضرة في دعم الأمن والاستقرار. كما رحّب بالقائد الجديد القحطاني، معبراً عن ثقة السلطة المحلية بقدراته على مواصلة المهمة بنفس الروح والكفاءة.

اللقاء تخلله تكريم للقائد المغادر بدرع وزارة الدفاع ودرع من السلطة المحلية، اعترافاً بدوره في ترسيخ الأمن وتعزيز التعاون بين قوات الواجب والمجتمع المحلي. فيما أكد الحاضرون من القيادات الأمنية والعسكرية ثقتهم بالقحطاني لقيادة المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التغيير في قيادة قوات الواجب السعودية استمرار نفوذ الرياض في سقطرى، في ظل تواجد الإماراتي المكثف أيضًا عبر استثمارات ومشاريع أمنية ومدنية في الأرخبيل.