تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل سيواني خارج الحسابات: جلادباخ يغيّر المدرب بعد عشر مباريات بلا فوز أزمات الإصابات تضرب أتليتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في الأبطال كاتزبرغ يحلّق بالمطرقة: الكندي يحطم الرقم العالمي ويكتب التاريخ في بطولة العالم الإعلان عن دعم سعودي لخفر السواحل اليمنية وتعهدات مالية واسعة في اختتام المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني السعودية تعيّن قائدًا جديدًا لقواتها في سقطرى.. تفاصيل تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني
شهدت محافظة أرخبيل سقطرى مراسم توديع قائد قوات الواجب السعودية 808 للدعم والإسناد العميد ركن بحري فهد بن سعيد الشطفان، واستقبال خلفه العميد ركن بحري عبدالوهاب علي القحطاني.
المحافظ رأفت الثقلي، الذي ترأس اللقاء بحضور القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء المكتب التنفيذي، أشاد بما قدّمه الشطفان من جهود خلال فترة عمله، مؤكداً أن بصماته ستظل حاضرة في دعم الأمن والاستقرار. كما رحّب بالقائد الجديد القحطاني، معبراً عن ثقة السلطة المحلية بقدراته على مواصلة المهمة بنفس الروح والكفاءة.
اللقاء تخلله تكريم للقائد المغادر بدرع وزارة الدفاع ودرع من السلطة المحلية، اعترافاً بدوره في ترسيخ الأمن وتعزيز التعاون بين قوات الواجب والمجتمع المحلي. فيما أكد الحاضرون من القيادات الأمنية والعسكرية ثقتهم بالقحطاني لقيادة المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التغيير في قيادة قوات الواجب السعودية استمرار نفوذ الرياض في سقطرى، في ظل تواجد الإماراتي المكثف أيضًا عبر استثمارات ومشاريع أمنية ومدنية في الأرخبيل.