تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 141

في تطور ميداني لافت، لقي القيادي الحوثي البارز محمد أحمد عبدالله النمس الشريف، المكنى بـ"أبو مالك"، مصرعه مساء أمس في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بعد أن استهدفه مسلحون قبليون من قبيلة آل مسلم في عملية ثأرية مباشرة.

الشريف، الذي كان يشغل منصب مشرف ميداني في جبهة رغوان شمال مأرب، يُتهم بالضلوع في مقتل عدد من أبناء القبيلة خلال السنوات الماضية، ما دفع الأخيرة إلى تنفيذ عملية انتقامية أنهت حياته في قلب المدينة.

مصادر محلية أفادت لموقع مأرب برس أن مليشيا الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا على منازل تابعة لقبيلة آل مسلم في مديرية الغيل، وسط حالة من التوتر الشديد واستعدادات قبلية للرد، ما ينذر بانفجار مواجهات محتملة بين الطرفين.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الثارات القبلية ضد قيادات حوثية في مناطق ذات طابع قبلي، حيث سقط عدد من المشرفين الحوثيين خلال الأشهر الماضية في عمليات مشابهة، ما يكشف عن هشاشة الغطاء الأمني الذي تحاول الجماعة فرضه في مناطق نفوذها.

مقتل "أبو مالك" لا يُعد مجرد حادث فردي، بل مؤشر على تصدّع داخلي في علاقة الحوثيين بالقبائل، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي من ممارساتهم القمعية، وتورطهم في جرائم قتل وتجنيد قسري بحق أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتهم.