اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن

رحبت وزارة الخارجية، في الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الثلاثاء بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي لها، تشجيعها جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت الوزارة، التزامها بالعمل مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين في كافة أنحاء الجمهورية، وأنها ستعمل مع الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وجميع العاملين في المجال الإنساني في كافة أنحاء اليمن، وذلك بما يتماشى مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفياً.. داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشددت الوزارة، على أن هذا القرار يُعد خطوة أساسية تمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد وتعزيز التعاون بينها وبين جميع الوزارات اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.