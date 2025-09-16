تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني رغم فوائده الكثيرة.. طبيبة تكشف متى يكون العنب ضاراً ولا يُنصح بتناوله رموز السياسية والفكر في العالم العربي يطالبون بردع إسرائيل وكسر صمت العرب وإعادة رسم قواعد الاشتباك لقاء مالي رفيع بعدن يضع أسس الشفافية في إدارة موسم الحج 1446هـ عاجل.. دوي انفجارات عنيفة في غارات على ميناء الحديدة جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه إسرائيل توسّع ضرباتها في اليمن.. تصعيد خطير يُنذر بتفجير الجبهة الإقليمية
في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة الإيجارات المتفاقمة في مدينة مأرب، أقرت السلطات المحلية تشكيل لجنة رسمية لمعالجة اختلالات السوق العقاري وارتفاع الأسعار، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، على أن تبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من عبد الله العقيلي مدير عام الأشغال العامة، وياسر الحاشدي القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة، ومحمد صالح فرحان مدير عام مديرية المدينة، وعبد الحق منيف مدير فرع الغرفة التجارية، فيما يتولى عبد الجليل مهدي يحيى مهام مقرر اللجنة.
وتزامنًا مع تشكيل اللجنة، عقدت المبادرة المجتمعية لقاءً مع رئيسها عبد الله الباكري، ومدير شرطة المحافظة العميد الركن يحيى حميد، استعرضت فيه أنشطتها المساندة لجهود حل أزمة الإيجارات، مشيرة إلى أن السوق العقاري يشهد اختلالات حادة تسببت بمعاناة آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، وأسر الشهداء والجرحى والنازحين.
وكانت المبادرة قد أجرت لقاءات سابقة مع عضوي اللجنة، ياسر الحاشدي ومحمد صالح فرحان، مؤكدة على تفاعل الجهات المختصة ومساعيها الجادة للوصول إلى حلول عادلة ترضي المؤجّر والمستأجر على حد سواء.
وتواصل المبادرة أنشطتها خلال اليومين القادمين بالتنسيق مع اللجنة المعينة، وسط تحذيرات من تزايد قضايا الإيجارات في الأقسام والنيابات والمحاكم، وتنامي حالات التهديد بالإخلاء والطرد، وفقًا لتقارير وحدة النازحين.
ودعت المبادرة إلى ضغط مجتمعي عاجل لتسريع الحلول، محذّرة من أن التأخير قد يؤدي إلى تصاعد الدعوات لعدم سداد الإيجارات، وتنفيذ وقفات احتجاجية، وصولًا إلى العصيان المدني، في ظل غياب إجراءات تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستأجرين وتضبط السوق العقاري.