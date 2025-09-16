مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة الإيجارات المتفاقمة في مدينة مأرب، أقرت السلطات المحلية تشكيل لجنة رسمية لمعالجة اختلالات السوق العقاري وارتفاع الأسعار، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، على أن تبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من عبد الله العقيلي مدير عام الأشغال العامة، وياسر الحاشدي القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة، ومحمد صالح فرحان مدير عام مديرية المدينة، وعبد الحق منيف مدير فرع الغرفة التجارية، فيما يتولى عبد الجليل مهدي يحيى مهام مقرر اللجنة.

وتزامنًا مع تشكيل اللجنة، عقدت المبادرة المجتمعية لقاءً مع رئيسها عبد الله الباكري، ومدير شرطة المحافظة العميد الركن يحيى حميد، استعرضت فيه أنشطتها المساندة لجهود حل أزمة الإيجارات، مشيرة إلى أن السوق العقاري يشهد اختلالات حادة تسببت بمعاناة آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، وأسر الشهداء والجرحى والنازحين.

وكانت المبادرة قد أجرت لقاءات سابقة مع عضوي اللجنة، ياسر الحاشدي ومحمد صالح فرحان، مؤكدة على تفاعل الجهات المختصة ومساعيها الجادة للوصول إلى حلول عادلة ترضي المؤجّر والمستأجر على حد سواء.

وتواصل المبادرة أنشطتها خلال اليومين القادمين بالتنسيق مع اللجنة المعينة، وسط تحذيرات من تزايد قضايا الإيجارات في الأقسام والنيابات والمحاكم، وتنامي حالات التهديد بالإخلاء والطرد، وفقًا لتقارير وحدة النازحين.

ودعت المبادرة إلى ضغط مجتمعي عاجل لتسريع الحلول، محذّرة من أن التأخير قد يؤدي إلى تصاعد الدعوات لعدم سداد الإيجارات، وتنفيذ وقفات احتجاجية، وصولًا إلى العصيان المدني، في ظل غياب إجراءات تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستأجرين وتضبط السوق العقاري.