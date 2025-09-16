تحركات قبلية بمحافظة الجوف تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز انتقاما لدماء الماضي وارتباك واسع في صفوف المليشيا ممرات اليمن تحت الحماية الدولية: مؤتمر دولي يرسم خارطة أمن الملاحة اليمنية وسط تهديدات الحوثيين اليمن ترحب بقرار الأمم المتحدة نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة عدن مأرب تتحرك لاحتواء أزمة الإيجارات.. لجنة رسمية تبدأ عملها وسط تحذيرات من احتجاجات وعصيان مدني رغم فوائده الكثيرة.. طبيبة تكشف متى يكون العنب ضاراً ولا يُنصح بتناوله رموز السياسية والفكر في العالم العربي يطالبون بردع إسرائيل وكسر صمت العرب وإعادة رسم قواعد الاشتباك لقاء مالي رفيع بعدن يضع أسس الشفافية في إدارة موسم الحج 1446هـ عاجل.. دوي انفجارات عنيفة في غارات على ميناء الحديدة جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه إسرائيل توسّع ضرباتها في اليمن.. تصعيد خطير يُنذر بتفجير الجبهة الإقليمية
أفادت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأنه لا يُنصح بتناول العنب خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.
ووفقا لها، يشمل ذلك أيضا مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.
وتقول: "لا يُنصح بتناول العنب خلال فترة تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، وكذلك في حالات الانتفاخ والإسهال. وتشمل موانع الاستعمال أيضا: السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد، التهاب القولون، تسوس الأسنان، والتهاب الفم، لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من السكر".
ووفقا لها، يجب تناول العنب — حتى في حال عدم وجود موانع — بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى، باستثناء الفواكه والثمار الحلوة الأخرى، لأنه قد يسبب تخمّرا في الأمعاء.
وتضيف: "كما لا يُنصح بتناول العنب مساء نظرا لانخفاض إنتاج الأنسولين خلال هذه الفترة، مما يصعّب هضمه".