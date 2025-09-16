رغم فوائده الكثيرة.. طبيبة تكشف متى يكون العنب ضاراً ولا يُنصح بتناوله

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأنه لا يُنصح بتناول العنب خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.

ووفقا لها، يشمل ذلك أيضا مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

وتقول: "لا يُنصح بتناول العنب خلال فترة تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، وكذلك في حالات الانتفاخ والإسهال. وتشمل موانع الاستعمال أيضا: السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد، التهاب القولون، تسوس الأسنان، والتهاب الفم، لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من السكر".

ووفقا لها، يجب تناول العنب — حتى في حال عدم وجود موانع — بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى، باستثناء الفواكه والثمار الحلوة الأخرى، لأنه قد يسبب تخمّرا في الأمعاء.

وتضيف: "كما لا يُنصح بتناول العنب مساء نظرا لانخفاض إنتاج الأنسولين خلال هذه الفترة، مما يصعّب هضمه".