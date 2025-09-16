رموز السياسية والفكر في العالم العربي يطالبون بردع إسرائيل وكسر صمت العرب وإعادة رسم قواعد الاشتباك

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 335

أصدر عدد من الرموز السياسية والفكرية العربية بيانًا شديد اللهجة أدان «العدوان الصهيوني الغادر» الذي استهدف مكتب حركة حماس في الحي الدبلوماسي بالعاصمة القطرية الدوحة، واعتبروا الاستهداف تطورًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة ويرمي إلى توسيع رقعة الاشتباك إلى العمق العربي.

وحمّل البيان المعتدين مسؤولية «خرق كل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية»، ووصف العمل بأنه رسالة تهديد لكل من يحتضن القضية الفلسطينية أو يدعم المقاومة المشروعة، مطالبًا القمة العربية الإسلامية المرتقبة باتخاذ مواقف وقرارات فورية وحاسمة لا تكتفي بالشجب اللفظي.

وجاء في نص البيان دعوات محددة وصريحة تضمنت: رفضًا شاملاً لأي انتهاك للسيادة العربية أو الإسلامية واعتبار استهداف الدوحة اعتداءً إجراميًا يجب مواجهته بمنطق الردع؛ رسم خطوط حمراء تمنع نقل الحرب إلى العواصم العربية وإجبار الكيان على وقف عدوانه في غزة والضفة وجنوب لبنان وسوريا؛ وإطلاق مبادرة عربية–إسلامية لبناء نظام أمني إقليمي يحمي الدول من «التغول الصهيوني».

كما دعا البيان إلى دعم عاجل لغزة بكافة الوسائل السياسية والإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية، ووقف أي ضغوط تسعى إلى تصفية المقاومة أو تجريدها من حق الدفاع عن شعبها. وفي سابقة مبطنة، طالب الموقعون باتخاذ إجراءات اقتصادية وتجارية حازمة قد تشمل وقف أي علاقات مع الكيان، وغلق المجال الجوي أمام طائراته كخطوة ردعية تعكس جدية الموقف العربي والإسلامي.

وحذّر البيان من أن الاكتفاء بالشجب سيزيد النار اشتعالًا في غزة وقد يمتد إلى بيوت عربية، مؤكدًا أن الشعوب العربية والإسلامية تترقّب من قادتها مواقف وقرارات «بحجم التهديد» ترتقي إلى مستوى الدم الفلسطيني والسيادة العربية المنتهكة. واختتم الموقعون بيانهم بنداء أخروي بالثبات والتمسك بالحقوق، معتبرين أن اللجوء إلى إجراءات عملية وحازمة هو السبيل الوحيد لردع الاعتداءات وحماية الأمن القومي العربي.

‏مأرب برس ينشر قائمة الموقعين على البيان :

‏د. المنصف المرزوقي.. رئيس الجمهورية التونسية الأسبق

‏د. ايمن نور.. زعيم حزب غد الثورة

‏د. توكل كرمان.. نائب رئيس المجلس العربي

‏د. سيف الدين عبد الفتاح.. استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

‏د. احمد طعمة.. الرئيس الأسبق للحكومة الائتلافية السورية

‏د. حاتم عزام.. نائب برلماني سابق

‏حميد الأحمر.. رئيس رابطة برلمانيون من اجل القدس

‏د. حلمي الجزار.. برلماني مصري

‏خليل عبد الله.. الوزير السوداني الأسبق

‏د. ماجدة رفاعة.. استاذة العلوم السياسية

‏د. ماهر المذيوب.. المساعد السابق لرئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية

‏د. اسامة رشدي.. عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر سابقا

‏د. إسلام الغمري.. مركز حريات للدراسات السياسية

‏د. طارق الزمر.. رئيس مركز حريات للدراسات السياسية

‏أ. عامر عبد الرحيم .. برلماني مصري

‏د. رفيق عبد السلام.. وزير تونسي سابق

‏د. عبد الرزاق قسوم.. شخصية جزائرية بارزة

‏ا. إسلام لطفي.. سياسي مصري

‏د. حسن سلمان.. سياسي ومفكر إرتري

‏د. محمد النعمة الهاشمي.. مفكر عراقي

‏

‏د. محمد جمال هلال.. اعلامى وسياسي مصري

‏

‏د. محمد الفقي.. برلماني مصري

‏د. طارق الهاشمي.. نائب رئيس الجمهورية العراقية الأسبق

‏مولاي الحسن أوريد.. مستشار ملك المغرب

‏د. سعد الدين العثماني.. رئيس الوزراء المغربي السابق

‏النائب محمد مرغب ( ليبيا )