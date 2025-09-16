لقاء مالي رفيع بعدن يضع أسس الشفافية في إدارة موسم الحج 1446هـ عاجل.. دوي انفجارات عنيفة في غارات على ميناء الحديدة مؤتمر رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 40 دولة من المقرر إن يشهد الإعلان الرسمي عن تدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه إسرائيل توسّع ضرباتها في اليمن.. تصعيد خطير يُنذر بتفجير الجبهة الإقليمية احتدام المعارك في كردفان ومواجهات شرسة بالفاشر مصدران لـCNN: إسرائيل بدأت توغلها البري في مدينة غزة غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية بعد رسالة أمريكية صادمة.. ملياردير عربي يشن هجوما حادا على واشنطن وتل أبيب أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري في شؤون الحج، ترأس نائب وزير المالية هاني محمد حزام وهاب، اليوم، لقاءً موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة التقرير المالي لموسم حج 1446هـ، واستعراض آليات عمل اللجان المشتركة بما يضمن الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال الحج والعمرة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة الموارد.
وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والأوقاف، وتطوير آليات العمل المشترك لتسهيل الإجراءات وخدمة الحجاج اليمنيين بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في إدارة موسم الحج، بما يعكس الحرص على رعاية ضيوف الرحمن وتقديم خدمات متميزة لهم .
حضر اللقاء صلاح الحاج مدير مكتب نائب وزير المالية