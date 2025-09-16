لقاء مالي رفيع بعدن يضع أسس الشفافية في إدارة موسم الحج 1446هـ

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري في شؤون الحج، ترأس نائب وزير المالية هاني محمد حزام وهاب، اليوم، لقاءً موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة التقرير المالي لموسم حج 1446هـ، واستعراض آليات عمل اللجان المشتركة بما يضمن الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال الحج والعمرة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة الموارد.

وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والأوقاف، وتطوير آليات العمل المشترك لتسهيل الإجراءات وخدمة الحجاج اليمنيين بالشكل الأمثل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في إدارة موسم الحج، بما يعكس الحرص على رعاية ضيوف الرحمن وتقديم خدمات متميزة لهم .

حضر اللقاء صلاح الحاج مدير مكتب نائب وزير المالية