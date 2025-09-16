لقاء مالي رفيع بعدن يضع أسس الشفافية في إدارة موسم الحج 1446هـ عاجل.. دوي انفجارات عنيفة في غارات على ميناء الحديدة مؤتمر رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 40 دولة من المقرر إن يشهد الإعلان الرسمي عن تدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه إسرائيل توسّع ضرباتها في اليمن.. تصعيد خطير يُنذر بتفجير الجبهة الإقليمية احتدام المعارك في كردفان ومواجهات شرسة بالفاشر مصدران لـCNN: إسرائيل بدأت توغلها البري في مدينة غزة غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية بعد رسالة أمريكية صادمة.. ملياردير عربي يشن هجوما حادا على واشنطن وتل أبيب أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة
قال سكان محليون، أنهم سمعوا قبل قليل دوي 5 انفجارات قوية في الحديدة.
واعلن الاعلام العبري ان سلاح الجو لجيش الإحتلال يقصف ميناء الحديدة غربي اليمن.
اعلام الحوثي تحدث عن سلسلة غارات للعدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.
القناة 12 نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله ان الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.
من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين إن الدفاعات الجوية تصدت لمقاتلات إسرائيلية في الحديدة وأجبرت بعضها على مغادرة الأجواء.