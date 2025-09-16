عاجل.. دوي انفجارات عنيفة في غارات على ميناء الحديدة

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال سكان محليون، أنهم سمعوا قبل قليل دوي 5 انفجارات قوية في الحديدة.

واعلن الاعلام العبري ان سلاح الجو لجيش الإحتلال يقصف ميناء الحديدة غربي اليمن.

اعلام الحوثي تحدث عن سلسلة غارات للعدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.

القناة 12 نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله ان الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين إن الدفاعات الجوية تصدت لمقاتلات إسرائيلية في الحديدة وأجبرت بعضها على مغادرة الأجواء.