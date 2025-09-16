مؤتمر رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 40 دولة من المقرر إن يشهد الإعلان الرسمي عن تدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

من المقرر ان يشهد مؤتمر رفيع المستوي حول الأمن البحري، الإعلان الرسمي عن تدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، كمبادرة دولية جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة بالمياه اليمنية، ومكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل اشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، في استضافة، ورعاية مؤتمر الأمن البحري في الجمهورية اليمنية الذي انطلقت اعماله اليوم الثلاثاء في الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على منصة "اكس" ان هذا المؤتمر يمثل" تدشينا لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديداً لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا، وأمنه القومي".

كما سيتم خلال المؤتمر عرض استراتيجية دولية ممتدة لعشرة سنوات لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتعرض فيه الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن لهجمات متواصلة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، منذ نوفمبر 2023، تستهدف بالدرجة الأولى سفن الشحن التجاري العالمية، بالتوازي مع مخاطر استمرار تهريب المخدرات وتدفق الاسلحة الايرانية الى تلك المليشيات.