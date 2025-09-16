جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه إسرائيل توسّع ضرباتها في اليمن.. تصعيد خطير يُنذر بتفجير الجبهة الإقليمية احتدام المعارك في كردفان ومواجهات شرسة بالفاشر مصدران لـCNN: إسرائيل بدأت توغلها البري في مدينة غزة غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية بعد رسالة أمريكية صادمة.. ملياردير عربي يشن هجوما حادا على واشنطن وتل أبيب أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن: اليمن ليس هامشًا إقليميًا... والاعتداءات على الأمم المتحدة تصعيد خطير وعلى الحوثيين إيقاف أنشطتهم العسكرية في مأرب وتعز والضالع جمرك شحن يتحرك لضبط الإيرادات: بدء تنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية وقرارات بالتدوير الوظيفي عاجل.. نص كلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
وجّه الجيش الإسرائيلي، تحذيرًا عاجلًا إلى جميع القاطنين في محيط ميناء الحديدة غربي #اليمن بضرورة الإخلاء الفوري.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيهاجم ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر في اليمن "خلال الساعات القريبة"، داعياً جميع المتواجدين والسفن الراسية فيه إلى المغادرة فوراً.
وفي تعميم ذكر جيش الاحتلال إنه "سيهاجم في الساعات القريبة المنطقة المحددة بالخريطة (الميناء) في ضوء الأنشطة العسكرية هناك"، وفق زعمه.
وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".