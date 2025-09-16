جيش الإحتلال يدعو لإخلاء ميناء الحديدة تمهيداً لقصفه

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 150

وجّه الجيش الإسرائيلي، تحذيرًا عاجلًا إلى جميع القاطنين في محيط ميناء الحديدة غربي #اليمن بضرورة الإخلاء الفوري.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيهاجم ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر في اليمن "خلال الساعات القريبة"، داعياً جميع المتواجدين والسفن الراسية فيه إلى المغادرة فوراً.

وفي تعميم ذكر جيش الاحتلال إنه "سيهاجم في الساعات القريبة المنطقة المحددة بالخريطة (الميناء) في ضوء الأنشطة العسكرية هناك"، وفق زعمه.

وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".