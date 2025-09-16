احتدام المعارك في كردفان ومواجهات شرسة بالفاشر

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أوضحت مصادر ميدانية أن الجيش وحلفاءه خاضوا أمس أشرس المعارك بمدينة الفاشر عاصمة الولاية، في مواجهة موجات هجومية متتالية لـ"الدعم السريع" من أربعة محاور بقيادة نائب قائد "الدعم السريع" عبدالرحيم دقلو في محاولة لاختراق دفاعات المدينة، وقد تصدت قوات الفرقة السادسة والمشتركة والمقاومة الشعبية لهذه الهجمات ودمرت عدداً كبيراً من المدرعات والآليات.

تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بولاية شمال كردفان، ووصفت المعارك بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب، بخاصة في منطقتي كازقيل والرياش على طريق الصادرات الغربي الرابط بين العاصمة الخرطوم وكردفان، وعلى التخوم الغربية لمدينة الأبيض عاصمة الولاية، إذ وجهت مدفعية الفرقة الخامسة - مشاة (الهجانة) نيرانها الكثيفة على تجمعات "الدعم السريع" وأجبرتها على الفرار، وفق مصادر عسكرية أوضحت أيضاً أن محيط مدينة كازقيل شهد معارك ضارية إثر شن "الدعم السريع" هجوماً كبيراً في محاولات عدة للتقدم بهدف استعادة المدينة، لكن الجيش وحلفاءه تصدوا للهجوم وباغتوهم بعملية التفاف تكتيكي أجبرتهم على التراجع،

ووصفت المصادر نفسها تكرار محاولات استعادة السيطرة على مدينة كازقيل بأنها كانت "بمثابة هجوم انتحاري انتهى بهزيمتها الساحقة وتكبدها خسائر فادحة قبل أن تتراجع نحو مدينتي الحمادي والدبيبات بغرب كردفان".

استعادة وتوغل في المقابل أفاد بيان للناطق الرسمي باسم "الدعم السريع" المقدم الفاتح قرشي بأن قواتها استعادت مدينتي كازقيل والرياش وسيطرت على بلدة العيارة ونشرت تعزيزات نوعية في محيطها ومداخلها لتأمينهما،

وأوضح قرشي أن "الدعم السريع" أحكمت السيطرة على المنطقتين الاستراتيجيتين، وبدأت بالتوغل في الأحياء الغربية لمدينة الأبيض بعد معارك عنيفة أسفرت عن تراجع قوات الجيش وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والاستيلاء على كمية من المسيرات والعتاد وتدمير عشرات المركبات القتالية.

أضاف البيان "استعادة مدن كازقيل والرياش خطوة متقدمة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي تخطط لها قواتنا في شمال كردفان، والهادفة إلى السيطرة على مدينة الأبيض والتقدم بثبات نحو أهداف استراتيجية أخرى".

وكان الجيش وحلفاؤه تمكنوا بعد مواجهات ومعارك عنيفة مستمرة الأسبوع الماضي، من استعادة مدينتي كازقيل والرياش ومناطق السدرة والعيارة والسرد، وشرعوا في التقدم نحو محلية جبرة الشيخ بشمال كردفان.

ومنذ أكثر من أسبوع، استأنف الجيش عملياته الحربية بصورة موسعة في محور كردفان في مواجهة "الدعم السريع" في جبهات ومناطق عدة بجنوب وشمال وغرب الإقليم، سعياً وراء فتح الطريق إلى دارفور وإنهاء حصار الفاشر، بينما تستميت "الدعم السريع" لعرقلة أي تقدم للجيش.

بلبلة في الأبيض منذ بدايات الحرب الأولى ظلت مدينة الأبيض ذات الموقع الاستراتيجي المهم الرابط بين وسط السودان وإقليمي كردفان ودارفور، هدفاً أساساً لـ"الدعم السريع".

وقد تفقد والي الولاية المكلف عبدالخالق عبداللطيف الدفاعات الأمامية للجيش بغرب المدينة حيث استقبله مدير جهاز الاستخبارات بالولاية اللواء العوض محمد العوض.

وأكد عبداللطيف "أن الجيش ممسك بزمام المبادرة في كل محاور كردفان، وأن مدينة الأبيض ستكون عصية على الجنجويد والمرتزقة".

من جانبه أكد اللواء العوض أن تحرير مدينة بارا كان له أثر بالغ في تحطيم معنويات "الدعم السريع، "ما جعلها تبحث عن أي انتصار معنوي مزيف".

وبحسب المصادر نفسها، تركزت المعارك في جنوب غربي المدينة، وسط اشتباكات ومواجهات في الشمال والشمال الغربي باتجاه معسكر نيفاشا للنازحين.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر إن المدينة تعرضت لهجمات عنيفة بالمسيرات في موازاة قصف مكثف من المحور الجنوبي والشمالي - الشرقي. إلى ذلك سيرت اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر بالتنسيق مع منظمة رابطة الشعوب، موكباً احتجاجياً سلمت خلاله مذكرة لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الموقتة بورتسودان شرق البلاد.

وتعاني مدينة الفاشر من حصار خانق منذ نحو عامين. ووصف عضو اللجنة محمد إسحاق الوضع في المدينة بأنه كارثي، وفي حاجة إلى تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تفادياً لخسارة مزيد من الأرواح.

وأوضح أن المطلب الرئيس للموكب هو الضغط على "الدعم السريع" من أجل رفع الحصار عن الفاشر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

مدافع في الخرطوم في إطار حملة فرض هيبة الدولة والأمن ومكافحة العصابات والأنشطة الإجرامية بولاية الخرطوم تفقد عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر غرفة العمليات المركزية برئاسة شرطة الولاية بحضور وزير الداخلية والمدير العام للشرطة ووالي الخرطوم.

وضبطت أجهزة الشرطة والمباحث المركزية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدافع مخبأة داخل منزل في منطقة أبو سعد جنوب أم درمان ضمن الأسلحة لاتي كانت تستخدمها "الدعم السريع" أثناء الحرب في الخرطوم.

البرهان في الدوحة دبلوماسياً شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في أعمال القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

كما وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس صباح أمس إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يرافقه خلالها وزراء المالية والثروة الحيوانية والسمكية والثقافة والإعلام والسياحة