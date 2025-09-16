مصدران لـCNN: إسرائيل بدأت توغلها البري في مدينة غزة

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

بدأت إسرائيل توغلها البري في مدينة غزة، بحسب ما صرح به مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وانطلق التوغل من مشارف مدينة غزة، حيث صعّد الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وسارع في تدمير الأبراج الشاهقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرّح أحد المسؤولين بأن التوغل البري سيكون "مرحليًا وتدريجيًا" في البداية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد كتب عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، صباح الثلاثاء: "غزة تحترق"،

وأضاف قائلا إن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب" ويعمل على تأمين "الإفراج عن الرهائن وهزم حماس". وكان من المفترض أن يتم التوغل البري فقط بعد أن يجري الجيش الإسرائيلي إخلاء المنطقة الحضرية المكتظة بالسكان، ولكن لم يغادرها حتى الآن سوى جزء ضئيل من السكان.

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن خطط إسرائيل لغزو مدينة غزة ستُعرّض نحو مليون فلسطيني يعيشون هناك لخطر التهجير القسري. وصرّح مسؤول عسكري إسرائيلي، الإثنين، بأن ما يُقدّر بنحو 320 ألف فلسطيني فروا من المنطقة حتى الآن.

وبدأ التوغل عبر موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدفق الضحايا، بينهم أطفال، إلى مستشفيات القطاع المكتظة.

ونُقل عشرات الجرحى الفلسطينيين ليلاً إلى مستشفيات قريبة من مدينة غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني، وفقًا لمسؤولين محليين.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN جثث أطفال مصابين بجروح بالغة وهم يصلون إلى مستشفيات شمال غزة. ويظهر في أحد المقاطع شخصان بالغان يصرخان من الألم وهما يبكيان على جثث أطفالهما المغطاة بالأكفان البيضاء.

وجددت الولايات المتحدة الاثنين دعمها لإسرائيل، حيث التقى وزير الخارجية ماركو روبيو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال المحادثات، قال روبيو إنه ينبغي تسريع الهجوم البري على مدينة غزة، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية. وبدأ التوغل البري وروبيو لا يزال في إسرائيل.

ووافقت إسرائيل في أغسطس/آب على خطة للسيطرة على المدينة التي تتعرض لقصف مكثف، والتي تقول إنها أحد آخر معاقل حماس المتبقية.

ورغم الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية للخطة - بما في ذلك من عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والذين يخشون على مصير أحبائهم - إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضى قدمًا، وأمر بإخلاء مدينة غزة بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر.

ونظّم عدد من عائلات الرهائن اعتصاما الثلاثاء أمام المقر السكني الخاص بنتنياهو بالقدس ونصبوا خياما، مطالبين إياه بوقف العملية وإعادة الرهائن. ولا يزال هناك 48 رهينة في غزة، ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة