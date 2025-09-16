غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية بعد رسالة أمريكية صادمة.. ملياردير عربي يشن هجوما حادا على واشنطن وتل أبيب أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن: اليمن ليس هامشًا إقليميًا... والاعتداءات على الأمم المتحدة تصعيد خطير وعلى الحوثيين إيقاف أنشطتهم العسكرية في مأرب وتعز والضالع جمرك شحن يتحرك لضبط الإيرادات: بدء تنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية وقرارات بالتدوير الوظيفي عاجل.. نص كلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة منظمات حقوقية تندد باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام وتسليمه بالقوة السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات
شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".
وأفادت "يسرائيل هيوم"، بأن دوي الانفجارات الضخمة في غزة سُمع في تل أبيب، وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، تعرضت المدينة خلال 20 دقيقة فقط للهجوم 37 مرة، بما في ذلك من الطائرات المروحية.
وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "العملية ما تزال في بدايتها"، مشيرًا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف".
وتضغط إسرائيل على مواطني مدينة غزة بالإخلاء من المدينة والتحرك نحو الجنوب.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة".
ونقلا الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، ان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية في مدينة غزة، مشداا على ضرورة تنفيذها بسرعة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "روبيو لم يضع أي عوائق أمام العملية البرية" في غزة، فيما قال مسؤول أميركي إن إدارة ترمب لن توقف إسرائيل، وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها بشأن الحرب على القطاع.
في الوقت نفسه، ووفقًا للموقع، نصح رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير، ورؤساء جهاز الاستخبارات الموساد، وجهاز الأمن العام، والمخابرات العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن العملية.
وحذّروا من أن الهجوم قد: تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين في المدينة للخطر تسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي إجبار تل أبيب على فرض سيطرتها العسكرية على غزة منع تصفية حركة حماس الفلسطينية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، أن أكثر من 3500 مبنى دُمر كليًا أو جزئيًا في مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب، عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المدينة.
ووفقا للوكالة فإن نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، قُتل 62 شخصاً، معظمهم في مدينة غزة".
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم السبت إن إسرائيل هجّرت قسراً 350 ألف شخص من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس في أوائل الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء عن نيته السيطرة على القطاع بأكمله "لضمان محيط أمني". وقال إن إسرائيل ستسلمه لاحقًا لسيطرة حكومة مدنية