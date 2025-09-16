غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 143

شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.

وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".

وأفادت "يسرائيل هيوم"، بأن دوي الانفجارات الضخمة في غزة سُمع في تل أبيب، وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، تعرضت المدينة خلال 20 دقيقة فقط للهجوم 37 مرة، بما في ذلك من الطائرات المروحية.

وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "العملية ما تزال في بدايتها"، مشيرًا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف".

وتضغط إسرائيل على مواطني مدينة غزة بالإخلاء من المدينة والتحرك نحو الجنوب.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة".

ونقلا الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، ان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية في مدينة غزة، مشداا على ضرورة تنفيذها بسرعة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "روبيو لم يضع أي عوائق أمام العملية البرية" في غزة، فيما قال مسؤول أميركي إن إدارة ترمب لن توقف إسرائيل، وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها بشأن الحرب على القطاع.

في الوقت نفسه، ووفقًا للموقع، نصح رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير، ورؤساء جهاز الاستخبارات الموساد، وجهاز الأمن العام، والمخابرات العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن العملية.

وحذّروا من أن الهجوم قد: تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين في المدينة للخطر تسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي إجبار تل أبيب على فرض سيطرتها العسكرية على غزة منع تصفية حركة حماس الفلسطينية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، أن أكثر من 3500 مبنى دُمر كليًا أو جزئيًا في مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب، عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المدينة.

ووفقا للوكالة فإن نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، قُتل 62 شخصاً، معظمهم في مدينة غزة".

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم السبت إن إسرائيل هجّرت قسراً 350 ألف شخص من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس في أوائل الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء عن نيته السيطرة على القطاع بأكمله "لضمان محيط أمني". وقال إن إسرائيل ستسلمه لاحقًا لسيطرة حكومة مدنية