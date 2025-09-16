بعد رسالة أمريكية صادمة.. ملياردير عربي يشن هجوما حادا على واشنطن وتل أبيب

الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

طالب رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور بضرورة أن تخرج قمة الدوحة المنعقدة بالدوحة باستنكار واضح وصريح لما وصفه بالاستعلاء والأسلوب الفوقي للولايات المتحدة.

وقال الحبتور في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الدول العربية والإسلامية في الدوحة لاتخاذ قرارات حاسمة رداً على العدوان الإسرائيلي على قطر، نرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يحط رحاله في إسرائيل في وضح النهار، معلناً دعمه الكامل لحكومة بنيامين نتنياهو ولما ترتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، بل وداعماً للعدوان على قطر.

وأكد رجل الأعمال العربي الشهير على أن تزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي هذه مع أعمال القمة العربية الإسلامية بالدوحة "أمر مقصود ومشبوه ومرفوض" واصفا تلك الزيارة الأمريكية بأن رسالتها واضحة وصادمة للأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب الحبتور عن آمله في أن تخرج القمة العربية الإسلامية ببيان واضح يستنكر هذا "الأسلوب الفوقي والتحدي الأميركي السافر" لمشاعر العرب والمسلمين، وأن يدين قادة الدول العربية والإسلامية هذه "الرسائل المبطنة التي تحمل الكثير من الاستفزاز".

وشدد على ضرورة أن تخرج قمة الدوحة بقرارات عملية ترد على مثل هذه التصرفات، مطالبا بضرورة أن يعتمد العرب والمسلمون على أنفسهم في كل شيء، لأن "لدينا الموارد، ولدينا الرجال، وما نحتاجه فقط هو القرار الشجاع لنرد الصاع صاعين لكل من يتحدانا أو يتعرض لأرضنا وعرضنا".

ويأتي هجوم الحبتور اللفظي الحاد على الولايات المتحدة وإسرائيل في أعقاب هجوم إسرائيلي جوي مفاجئ على الدوحة في 9 سبتمبر، استهدف مقر قيادة حماس السياسية في العاصمة القطرية، حيث كان قادة حماس يناقشون اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أعضاء في حماس، بما في ذلك قادة بارزون، وإصابات في مناطق قريبة من المدارس والسفارات، مع ارتفاع الدخان فوق وسط المدينة، وأكدت إسرائيل أن الهجوم "مبرر تماما" لاستهداف منظمي هجوم 7 أكتوبر 2023 لكن قطر وصفته بـ"الاعتداء الجبان" وأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بمحاسبة نتنياهو.

وقد استضافت قطر القمة الطارئة بدعوة من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الرد الموحد على الهجوم الإسرائيلي، الذي اعتبر انتهاكا لسيادة دولة الخليج.

وشارك في القمة الطارئة قادة من 22 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والتركي رجب طيب أردوغان، مع التركيز على تفعيل آليات الدفاع الجماعي