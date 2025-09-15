أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن: اليمن ليس هامشًا إقليميًا... والاعتداءات على الأمم المتحدة تصعيد خطير وعلى الحوثيين إيقاف أنشطتهم العسكرية في مأرب وتعز والضالع جمرك شحن يتحرك لضبط الإيرادات: بدء تنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية وقرارات بالتدوير الوظيفي عاجل.. نص كلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة منظمات حقوقية تندد باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام وتسليمه بالقوة السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات حملة اعلامية تسلط الضوء على المختطفين لدى الحوثيين في محافظة إب البنك المركزي يتحرك لكبح السيولة المنفلتة: إجراءات جديدة لضبط السوق وإنعاش الدورة النقدية
أكدت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب، خلال اجتماعها الدوري، أن اليمنيين اليوم يخوضون معركة مصيرية فاصلة ضد المشروع الحوثي الكهنوتي، هي امتداد مباشر لمعركة ثوار سبتمبر وأكتوبر ضد الإمامة البائدة، ولن تتوقف إلا باستعادة الدولة وترسيخ الجمهورية.
وشدد المجتمعون على أن الشعب اليمني لن يقبل عودة عجلة التاريخ إلى الوراء، وأن وهم "الحق الإلهي" الذي يدّعيه الحوثي سيسقط تحت أقدام الأحرار، مؤكدين أن اليمن وُلد جمهورياً وسيبقى كذلك مهما كانت التضحيات.
وتوقف الاجتماع أمام ذكرى مطارح مأرب الخالدة، التي مثلت شعلة المقاومة وبوابة الانتصار ضد الانقلاب، مشيدين بالدور الطليعي للأحزاب السياسية في إشعال روح الكفاح وتعزيز قيم التضحية والفداء في وجه المشروع الكهنوتي.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت الأحزاب تأييدها القوي لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، واعتبرتها خطوة جريئة لضرب أدوات الحوثي الاقتصادية وإنقاذ العملة الوطنية والتخفيف من معاناة الشعب، داعية إلى تعزيز الصمود الشعبي في وجه الحرب الاقتصادية الحوثية.
وأثنت الأحزاب على الدور القيادي والتاريخي للشيخ سلطان بن علي العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، باعتباره رمزاً وطنياً يجسد روح سبتمبر ويقود مأرب كحائط صد أول في معركة الجمهورية.
وجددت الأحزاب في مأرب دعمها الكامل للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، باعتبارهما السور الحصين لليمن والجمهورية، مؤكدة أن معركتهم مع الحوثي هي معركة وجود، لا تقبل أنصاف الحلول، ومعربة في الوقت ذاته عن امتنانها العميق للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية ودعمهم المستمر للشعب اليمني حتى النصر.