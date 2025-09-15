أحزاب مأرب: لن يعود اليمن لقيود الإمامة.. ومعركتنا مع الحوثي مصيرية حتى استعادة الدولة

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

أكدت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب، خلال اجتماعها الدوري، أن اليمنيين اليوم يخوضون معركة مصيرية فاصلة ضد المشروع الحوثي الكهنوتي، هي امتداد مباشر لمعركة ثوار سبتمبر وأكتوبر ضد الإمامة البائدة، ولن تتوقف إلا باستعادة الدولة وترسيخ الجمهورية.

وشدد المجتمعون على أن الشعب اليمني لن يقبل عودة عجلة التاريخ إلى الوراء، وأن وهم "الحق الإلهي" الذي يدّعيه الحوثي سيسقط تحت أقدام الأحرار، مؤكدين أن اليمن وُلد جمهورياً وسيبقى كذلك مهما كانت التضحيات.

وتوقف الاجتماع أمام ذكرى مطارح مأرب الخالدة، التي مثلت شعلة المقاومة وبوابة الانتصار ضد الانقلاب، مشيدين بالدور الطليعي للأحزاب السياسية في إشعال روح الكفاح وتعزيز قيم التضحية والفداء في وجه المشروع الكهنوتي.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت الأحزاب تأييدها القوي لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، واعتبرتها خطوة جريئة لضرب أدوات الحوثي الاقتصادية وإنقاذ العملة الوطنية والتخفيف من معاناة الشعب، داعية إلى تعزيز الصمود الشعبي في وجه الحرب الاقتصادية الحوثية.

وأثنت الأحزاب على الدور القيادي والتاريخي للشيخ سلطان بن علي العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، باعتباره رمزاً وطنياً يجسد روح سبتمبر ويقود مأرب كحائط صد أول في معركة الجمهورية.

وجددت الأحزاب في مأرب دعمها الكامل للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، باعتبارهما السور الحصين لليمن والجمهورية، مؤكدة أن معركتهم مع الحوثي هي معركة وجود، لا تقبل أنصاف الحلول، ومعربة في الوقت ذاته عن امتنانها العميق للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية ودعمهم المستمر للشعب اليمني حتى النصر.