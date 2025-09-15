جمرك شحن يتحرك لضبط الإيرادات: بدء تنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية وقرارات بالتدوير الوظيفي عاجل.. نص كلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة منظمات حقوقية تندد باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام وتسليمه بالقوة السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات حملة اعلامية تسلط الضوء على المختطفين لدى الحوثيين في محافظة إب البنك المركزي يتحرك لكبح السيولة المنفلتة: إجراءات جديدة لضبط السوق وإنعاش الدورة النقدية إصلاح ريمة يحتفل بالذكرى 35 لتأسيس الحزب بمحافظة مأرب ويجدد العهد لمواجهة الانقلاب العليمي والعرادة يصلان الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس في تصريح: ''نتطلع الى قرارات تردع العدوان الإسرائيلي''
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء الجمركي، عقد مدير عام جمرك ميناء شحن البري، الأستاذ ثابت عوض مبارك، اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات لمناقشة تعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإيرادات، إلى جانب استعراض المستجدات الإدارية والفنية داخل الجمرك.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد ثابت عوض على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع إلى جانب الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأت تنعكس إيجابيًا على الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال تعافي العملة المحلية وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن تعليمات اللجنة الوطنية ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، داعيًا إلى الالتزام الكامل بها لضمان ضبط الإيرادات وتحقيق الشفافية في العمليات الجمركية.
كما ناقش الاجتماع آلية التدوير الوظيفي داخل الإدارات، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير العمل الجمركي، وتحفيز الكوادر على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في المنفذ الحيوي.
وخلال الاجتماع، أجرى رئيس مصلحة الجمارك اتصالًا مباشرًا بمدير عام جمرك شحن ومدراء الإدارات، عبّر فيه عن شكره وتقديره للجهود المبذولة، وحثهم على مواصلة العمل الجاد بما يعزز من تطوير الأداء ورفع مستوى الإيرادات الجمركية.
حضر الاجتماع النائب الأول لمدير عام جمرك شحن، الأستاذ عبدالله غالب حرش، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، الأستاذ عصام عطاء، حيث أكدا على أهمية الالتزام بالتوجيهات الجديدة، والعمل على ترجمتها إلى نتائج ملموسة في الميدان.