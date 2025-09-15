جمرك شحن يتحرك لضبط الإيرادات: بدء تنفيذ تعليمات اللجنة الوطنية وقرارات بالتدوير الوظيفي

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 308

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء الجمركي، عقد مدير عام جمرك ميناء شحن البري، الأستاذ ثابت عوض مبارك، اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات لمناقشة تعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإيرادات، إلى جانب استعراض المستجدات الإدارية والفنية داخل الجمرك.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد ثابت عوض على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع إلى جانب الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأت تنعكس إيجابيًا على الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال تعافي العملة المحلية وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن تعليمات اللجنة الوطنية ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، داعيًا إلى الالتزام الكامل بها لضمان ضبط الإيرادات وتحقيق الشفافية في العمليات الجمركية.

كما ناقش الاجتماع آلية التدوير الوظيفي داخل الإدارات، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير العمل الجمركي، وتحفيز الكوادر على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في المنفذ الحيوي.

وخلال الاجتماع، أجرى رئيس مصلحة الجمارك اتصالًا مباشرًا بمدير عام جمرك شحن ومدراء الإدارات، عبّر فيه عن شكره وتقديره للجهود المبذولة، وحثهم على مواصلة العمل الجاد بما يعزز من تطوير الأداء ورفع مستوى الإيرادات الجمركية.

حضر الاجتماع النائب الأول لمدير عام جمرك شحن، الأستاذ عبدالله غالب حرش، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، الأستاذ عصام عطاء، حيث أكدا على أهمية الالتزام بالتوجيهات الجديدة، والعمل على ترجمتها إلى نتائج ملموسة في الميدان.