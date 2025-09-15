السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذّرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، من خطورة الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدة أن وحدة الصف السياسي والانسجام المؤسسي يمثلان عنصرين حاسمين في مواجهة التحديات، وأن أي تصدع في القيادة "لا يخدم سوى الحوثيين وأولئك الذين لا يضعون مصلحة اليمن أولاً".

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، شددت شريف على أن بلادها لا تدفع حاليًا نحو إصدار قرارات جديدة في مجلس الأمن بشأن اليمن، مؤكدة أن التركيز ينصب على دعم جهود المبعوث الأممي ومواصلة التنسيق الدولي، خصوصًا مع السعودية، لدعم استقرار اليمن وازدهاره.

وفي تعليقها على قرارات عيدروس الزبيدي الأخيرة، قالت السفيرة البريطانية إن الأمر "يعتمد على استجابة المجلس الرئاسي ككل"، محذرة من أن أي خطوة تضعف وحدة القيادة أو تفتتها "تصب في مصلحة من يعمل ضد استقرار اليمن ووحدته".

تحسن العملة... وإصلاحات مطلوبة

كما وصفت السفيرة التحسن الأخير في قيمة العملة اليمنية بأنه "مؤشر إيجابي"، منح الأسر متنفسًا اقتصاديًا، لكنه لا يكفي وحده لضمان الاستقرار.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات إضافية، مشيرة إلى أن الحكومة ومحافظ البنك المركزي اتخذوا خطوات مهمة لمعالجة أسباب التراجع، لكنها دعت إلى المضي في إصلاحات صعبة بدعم دولي.

لا قرارات جديدة في مجلس الأمن... ولكن العين على إيران

وفي ردها على ما تردد بشأن تحركات دولية جديدة، نفت السفيرة وجود أي توجه بريطاني لإصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، مؤكدة أن بلادها، بصفتها الدولة "حاملة القلم" في مجلس الأمن، تركز على الحفاظ على الدعم الدولي للملف اليمني دون تصعيد غير محسوب.

كما طالبت عبدة شريف المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على إيران، وفرض عواقب واضحة على استمرارها في تهريب الأسلحة للحوثيين، مشيرة إلى اعتراض شحنات إيرانية مؤخرًا كانت في طريقها إلى الجماعة المسلحة.

دعم خفر السواحل... وتنسيق سعودي بريطاني

وكشفت السفيرة عن مؤتمر دولي تستضيفه الرياض تحت عنوان "شراكة اليمن لأمن الملاحة"، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لدعم خفر السواحل اليمني، الذي وصفته بأنه "يقف في الخطوط الأمامية لحماية أمن البلاد ومصالحها".

وأكدت أن التنسيق بين لندن والرياض في الملف اليمني "وثيق وقوي"، مشيدة بالسفير السعودي محمد آل جابر، ومعلنة عن مبادرات مشتركة لدعم الحكومة اليمنية، من بينها برامج لمواجهة وباء الكوليرا وتعزيز الأمن البحري.

