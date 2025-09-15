إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت السلطات الاسبانية "ان 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة المؤيدة لفلسطين في العاصمة مدريد والتي انتهت باعتقال شخصين وإصابة 22 شرطيا تزامنا مع المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات الهوائية (لا بويلتا)".

وقال مندوب الحكومة الإسبانية في إقليم (مدريد) فران مارتن أغيري في خطاب "ان الشعب الإسباني دعا في تظاهرة الاحد إلى انهاء الإبادة الجماعية في غزة وأرسل خطابا إنسانيا وتضامنيا مع الشعب الفلسطيني وطالب بتحقيق السلام".

وأضاف أغيري "ان المظاهرات انتهت باعتقال شخصين فقط ولم تتسبب بأضرار مادية لافتا إلى ان معظم المتظاهرين كانوا سلميين".

وشدد على أنه "في مدريد لم يقتل 65 ألف مدني ولم يصب الأطفال بالرصاص أو تقصف المستشفيات ولم يمت الناس جوعا بل إن كل هذا يحدث في فلسطين" لافتا الى أنه في مدريد تم إيقاف سباق دراجات هوائية".