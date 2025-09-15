منظمات حقوقية تندد باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام وتسليمه بالقوة السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات حملة اعلامية تسلط الضوء على المختطفين لدى الحوثيين في محافظة إب البنك المركزي يتحرك لكبح السيولة المنفلتة: إجراءات جديدة لضبط السوق وإنعاش الدورة النقدية إصلاح ريمة يحتفل بالذكرى 35 لتأسيس الحزب بمحافظة مأرب ويجدد العهد لمواجهة الانقلاب العليمي والعرادة يصلان الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس في تصريح: ''نتطلع الى قرارات تردع العدوان الإسرائيلي'' انقطاع خدمة ستارلينك تحديث بأسعار الصرف في عدن وصنعاء
قالت السلطات الاسبانية "ان 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة المؤيدة لفلسطين في العاصمة مدريد والتي انتهت باعتقال شخصين وإصابة 22 شرطيا تزامنا مع المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات الهوائية (لا بويلتا)".
وقال مندوب الحكومة الإسبانية في إقليم (مدريد) فران مارتن أغيري في خطاب "ان الشعب الإسباني دعا في تظاهرة الاحد إلى انهاء الإبادة الجماعية في غزة وأرسل خطابا إنسانيا وتضامنيا مع الشعب الفلسطيني وطالب بتحقيق السلام".
وأضاف أغيري "ان المظاهرات انتهت باعتقال شخصين فقط ولم تتسبب بأضرار مادية لافتا إلى ان معظم المتظاهرين كانوا سلميين".
وشدد على أنه "في مدريد لم يقتل 65 ألف مدني ولم يصب الأطفال بالرصاص أو تقصف المستشفيات ولم يمت الناس جوعا بل إن كل هذا يحدث في فلسطين" لافتا الى أنه في مدريد تم إيقاف سباق دراجات هوائية".