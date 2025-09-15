مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 298

في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي من أزمة الإيجارات، شدد مدير مديرية المدينة بمحافظة مأرب، محمد صالح بن جلال، على ضرورة إيجاد معالجات جذرية وعاجلة لهذه القضية التي باتت تؤرق آلاف الأسر وتُعد من أكبر التحديات أمام السلطة المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمبادرة المجتمعية "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي"، بحضور مدير النقل بالمديرية محمد الحرازي، حيث أكد بن جلال أن الجهات المختصة تبذل جهودًا متواصلة لوضع حلول عملية، خصوصًا مع تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالإيجارات في الأقسام والنيابات والمحاكم.

المبادرة المجتمعية تتحرك... والشارع يلوّح بالتصعيد

من جانبها، أعلنت المبادرة المجتمعية أنها بصدد إنهاء المرحلة الأولى من لقاءاتها مع الجهات المختصة، على أن تبدأ الأسبوع القادم بطرح رؤيتها وخطتها لحل أزمة الإيجارات، التي تهدد آلاف الأسر المستأجرة من ذوي الدخل المحدود وأسر الشهداء والجرحى، وفقًا لتقارير وحدة النازحين.

وحذّرت المبادرة من خطوات تصعيدية قد يلجأ إليها الشارع، تبدأ بالدعوة إلى الامتناع عن سداد الإيجارات، وصولًا إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات سلمية وربما عصيان مدني، في حال استمرار تجاهل السلطات لمعاناة المستأجرين.

دعوة لتكامل الجهود وتفعيل الرقابة

وأكد مدير المديرية أن معالجة أزمة الإيجارات تتطلب تكاملًا بين الجهود الرسمية والمجتمعية، وتفعيلًا للرقابة على سوق العقارات، بما يضمن حماية المستأجرين من الاستغلال، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.