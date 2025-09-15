حملة اعلامية تسلط الضوء على المختطفين لدى الحوثيين في محافظة إب

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 302

دعت أسر وأهالي المختطفين والمغيبين قسراً في محافظة إب، للتفاعل مع حملة إعلامية تهدف للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن أكثر من 90 شخصاً يقبعون في سجون الجماعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت أسر المختطفين في بيان، بمناسبة مرور أكثر من 100 يوم على اختطاف ذويهم، إن المختطفين والمغيبين قسراً يُحتجزون دون أي تهمة أو محاكمة، ووصفت ما يتعرض له أبناؤهم بأنه "جرائم اختطافات ممنهجة تمارس بعيداً عن أي إجراء قانوني أو قضائي ومخالفة لكل الشرائع والأديان".

ودعت الأسر في بيانها اليمنيين إلى المشاركة في الحملة الإعلامية تحت وسم #الحريه_لمختطفي_اب / #FreedomForIbbAbductees)، التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية المختطفين، والذين يمثلون نخبة المجتمع من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والتربويين والدعاة والمثقفين، والتضامن معهم وإدانة عمليات الاختطاف.

وأضاف البيان أن الحملة تأتي بعد أن استنفدت الأسر "كل الجهود الرامية لتخفيف معاناة المختطفين من خلال طلب السماح بالزيارات والاطلاع على أحوالهم وتوفير الأدوية للمرضى، لكنها قوبلت بالرفض والتعنت من قبل الخاطفين".