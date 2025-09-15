منظمات حقوقية تندد باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام وتسليمه بالقوة السفيرة البريطانية تحذر: انقسام المجلس الرئاسي يخدم الحوثيين ويقوّض الاستقرار إسبانيا تنتفض: مظاهرة حاشدة في مدريد تنديداً بالإبادة الجماعية بقطاع غزة مأرب تتحرك لكبح جشع المؤجرين: دعوات شعبية ورسميّة لمواجهة فوضى الإيجارات حملة اعلامية تسلط الضوء على المختطفين لدى الحوثيين في محافظة إب البنك المركزي يتحرك لكبح السيولة المنفلتة: إجراءات جديدة لضبط السوق وإنعاش الدورة النقدية إصلاح ريمة يحتفل بالذكرى 35 لتأسيس الحزب بمحافظة مأرب ويجدد العهد لمواجهة الانقلاب العليمي والعرادة يصلان الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس في تصريح: ''نتطلع الى قرارات تردع العدوان الإسرائيلي'' انقطاع خدمة ستارلينك تحديث بأسعار الصرف في عدن وصنعاء
دعت أسر وأهالي المختطفين والمغيبين قسراً في محافظة إب، للتفاعل مع حملة إعلامية تهدف للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن أكثر من 90 شخصاً يقبعون في سجون الجماعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت أسر المختطفين في بيان، بمناسبة مرور أكثر من 100 يوم على اختطاف ذويهم، إن المختطفين والمغيبين قسراً يُحتجزون دون أي تهمة أو محاكمة، ووصفت ما يتعرض له أبناؤهم بأنه "جرائم اختطافات ممنهجة تمارس بعيداً عن أي إجراء قانوني أو قضائي ومخالفة لكل الشرائع والأديان".
ودعت الأسر في بيانها اليمنيين إلى المشاركة في الحملة الإعلامية تحت وسم #الحريه_لمختطفي_اب / #FreedomForIbbAbductees)، التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية المختطفين، والذين يمثلون نخبة المجتمع من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والتربويين والدعاة والمثقفين، والتضامن معهم وإدانة عمليات الاختطاف.
وأضاف البيان أن الحملة تأتي بعد أن استنفدت الأسر "كل الجهود الرامية لتخفيف معاناة المختطفين من خلال طلب السماح بالزيارات والاطلاع على أحوالهم وتوفير الأدوية للمرضى، لكنها قوبلت بالرفض والتعنت من قبل الخاطفين".