  إصلاح ريمة يحتفل بالذكرى 35 لتأسيس الحزب بمحافظة مأرب ويجدد العهد لمواجهة الانقلاب

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 51

في لحظة وطنية فارقة، أحيا أبناء محافظة ريمة في مدينة مأرب الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، بحفل خطابي وفني مهيب، تزامنًا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وبحضور رسمي وشعبي واسع ضم قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية، وجمعًا كبيرًا من أبناء المحافظة.

وخلال الحفل، الذي حضره محافظ ريمة اللواء محمد علي الحوري، عبّر رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في ريمة، الدكتور يوسف السعيدي، عن اعتزازه بهذه المناسبة التي وصفها بالمفصلية في تاريخ اليمن، مؤكدًا أن الإصلاح سيظل وفيًا لمبادئ الثورة والجمهورية، وفاعلًا في مسيرة الكفاح الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

السعيدي استعرض تضحيات الحزب في مواجهة المشروع الإمامي، مشيرًا إلى قوافل الشهداء والجرحى، ومذكّرًا بالقيادات المختطفة في سجون المليشيا، وعلى رأسهم الدكتور يوسف البواب والأستاذ محمد قحطان. كما دعا إلى مضاعفة الجهود الرسمية لرعاية أسر الشهداء والمرابطين، مطالبًا بسرعة صرف المرتبات وتوحيدها لمنتسبي الجيش والأمن.

دعوات لتوحيد الصف الجمهوري

وفي كلمة الأحزاب السياسية، هنأ القيادي في المؤتمر الشعبي العام عصري الصنبري قيادة وأعضاء الإصلاح، مؤكدًا أن الحزب كان ولا يزال شريكًا أساسيًا في بناء الدولة ومؤسساتها. وشدد على أهمية تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي، داعيًا كافة القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل المشترك لإنقاذ الوطن.

وأكد الصنبري أن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بجناحيه الوطنيين: المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من جهة، والإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الحياة السياسية والحزبية في ظل المشروع الجمهوري الجامع.

الإصلاح... من صناديق الاقتراع إلى خنادق المقاومة

من جانبه، ألقى رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العامة للإصلاح، الدكتور أحمد حالة، كلمة نقل فيها تهاني قيادة الأمانة العامة، مشيدًا بالدور الوطني الذي اضطلع به الحزب منذ تأسيسه عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وأكد أن الإصلاح قدّم نموذجًا ديمقراطيًا في الانتقال بين السلطة والمعارضة، وشارك في كافة التحالفات السياسية خدمة للوطن.

وأشار حالة إلى أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، داعيًا إلى توافق سياسي وتوقيع ميثاق شرف للعمل السياسي المشترك لمجابهة التحديات الراهنة.

المرأة الإصلاحية... شريكة في النضال

وفي كلمة المرأة الإصلاحية، أكدت سعاد النهاري أن المرأة كانت ولا تزال حاضرة في مسيرة الحزب ومشروعه الوطني، مشيرة إلى أن الإصلاح آمن منذ تأسيسه بدور المرأة في بناء المجتمع، وسعى إلى تمكينها فكريًا وتنظيميًا ووطنياً.

واستعرضت النهاري ما تعرضت له المرأة الإصلاحية من انتهاكات جسيمة على يد المليشيات الحوثية، مؤكدة أن المرأة ستبقى شريكة في النضال والصمود، ولن تتراجع عن دورها في الدفاع عن الوطن والحرية والكرامة.

لوحات فنية تحاكي نضال الشعب اليمني

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والإنشادية والقصائد الشعرية والرقصات الفلكلورية التي عبّرت عن المناسبة، واستعرضت نضالات الشعب اليمني في وجه مشاريع الإمامة والاستعمار، ولوحات وطنية عكست تضحيات أبناء ريمة وإسهامهم في الدفاع عن الجمهورية.