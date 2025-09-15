العليمي والعرادة يصلان الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس في تصريح: ''نتطلع الى قرارات تردع العدوان الإسرائيلي''

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعرب الرئيس اليمني عن امله في ان تفضي القمة العربية الإسلامية في الدوحة الى قرارات جماعية لردع العدوان الاسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

ووصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس سلطان العرادة ، الى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في اعمال مؤتمر القمة العربية الاسلامية الطارئة، المقرر انطلاقها، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات الهجوم الاسرائيلي الغادر على الدوحة وصياغة موقف موحد ازاء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وسيادة دول المنطقة.

وكان في استقبالهما ‎في مطار الدوحة، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر راجح بادي، وعدد من المسؤولين.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اعرب في تصريح، عن عظيم تقديره للأشقاء في دولة قطر على حسن الاستقبال والتحضير الجيد لأعمال هذه القمة التي تمثل محطة مهمة لتنسيق المواقف العربية والاسلامية والدفع بالعمل المشترك نحو آفاق أوسع في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة التي تتصدرها الغطرسة الاسرائيلية، وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وسياستها التصعيدية في المنطقة.

وجدد الرئيس ادانة الجمهورية اليمنية للهجوم الاسرائيلي على الدوحة باعتباره انتهاكا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقاً سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واكد تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع دولة قطر الشقيقة، ودعم حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.