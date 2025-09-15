انقطاع خدمة ستارلينك

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 186

أعلنت خدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لإيلون ماسك عن انقطاع في الخدمة، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.

وقالت الشركة: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. وفريقنا يُجري تحقيقًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.