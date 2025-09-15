آخر الاخبار

انقطاع خدمة ستارلينك تحديث بأسعار الصرف في عدن وصنعاء 7 طرق لزيادة تدفق الدم إلى القضيب بشكل طبيعي وسريع وداعًا للقولون العصبي- 4 مكملات غذائية لعلاجه وبصورة سريعة بريطانيا وأمريكا تدخلان العصر الذهبي النووي.. اتفاقات لبناء مفاعلات معيارية وتاريخية 16 سفينة جديدة ضمن أسطول الصمود العالمي تغادر تونس نحو غزة القمة الطارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة وسيناريوهات الرد على إسرائيل صوت من الداخل يكشف أسرار تهدد مصير اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات.. ماذا يحدث خلف الكواليس أسعار الذهب قرب مستويات قياسية بانتظار قرار الفيدرالي انتكاسة جديدة لاقتصاد الصين مع تراجع الاستثمارات لأدنى مستوى منذ 2020

انقطاع خدمة ستارلينك

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 186

أعلنت خدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لإيلون ماسك عن انقطاع في الخدمة، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.

وقالت الشركة: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. وفريقنا يُجري تحقيقًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إقراء أيضاً
7 طرق لزيادة تدفق الدم إلى القضيب بشكل طبيعي وسريع
وداعًا للقولون العصبي- 4 مكملات غذائية لعلاجه وبصورة سريعة
غراء عظمي.. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق
واتساب يقلب الطاولة: ميزة ثورية لتنظيم الفوضى في المحادثات الجماعية
سعره 2000 دولار.. ماذا يقدم أغلى آيفون من آبل في 2025
تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول