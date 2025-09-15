انقطاع خدمة ستارلينك تحديث بأسعار الصرف في عدن وصنعاء 7 طرق لزيادة تدفق الدم إلى القضيب بشكل طبيعي وسريع وداعًا للقولون العصبي- 4 مكملات غذائية لعلاجه وبصورة سريعة بريطانيا وأمريكا تدخلان العصر الذهبي النووي.. اتفاقات لبناء مفاعلات معيارية وتاريخية 16 سفينة جديدة ضمن أسطول الصمود العالمي تغادر تونس نحو غزة القمة الطارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة وسيناريوهات الرد على إسرائيل صوت من الداخل يكشف أسرار تهدد مصير اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات.. ماذا يحدث خلف الكواليس أسعار الذهب قرب مستويات قياسية بانتظار قرار الفيدرالي انتكاسة جديدة لاقتصاد الصين مع تراجع الاستثمارات لأدنى مستوى منذ 2020
أعلنت خدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لإيلون ماسك عن انقطاع في الخدمة، وذلك وفقًا لرسالة نُشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.
وقالت الشركة: "تعاني ستارلينك حاليًا من انقطاع في الخدمة. وفريقنا يُجري تحقيقًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.