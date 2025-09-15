آخر الاخبار

تحديث بأسعار الصرف في عدن وصنعاء

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 283

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025

  عدن

الريال السعودي: 

شراء 425 | بيع 428

الدولار الأميركي: 

شراء 1618 | بيع 1633

 

صنعاء

 الريال السعودي: 

شراء 140 | بيع 140.5

الدولار الأميركي: 

شراء 535 | بيع 540

