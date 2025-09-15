7 طرق لزيادة تدفق الدم إلى القضيب بشكل طبيعي وسريع

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 175

يعاني البعض من صعوبة تدفق دم طبيعي إلى القضيب للحصول على انتصاب والحفاظ عليه، وتشمل الطرق الطبيعية لزيادة تدفق الدم إلى القضيب ممارسة الرياضة، وإدارة التوتر، والامتناع عن الكحول.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، 7 طرق لزيادة تدفق الدم إلى القضيب بشكل طبيعي، بحسب موقع "health".

كيف تحفز وصول الدم لقضيبك؟

أثناء الانتصاب، تتمدد الشرايين وتحرك تقلصات العضلات الدم إلى الأنسجة الإسفنجية لجعل القضيب منتصبًا، وبدون تدفق الدم الكافي، قد تصاب بضعف الانتصاب، ما يسبب صعوبة في ممارسة العلاقة الحميمة، وطرق زيادة تدفق الدم تتمثل في التالي:

1- مارس التمارين الهوائيةإن إضافة المزيد من التمارين الهوائية (تمارين القلب والأوعية الدموية، أو تمارين القلب) إلى روتينك يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى القضيب عن طريق تحسين ضغط الدم والدورة الدموية.

تعمل هذه التمارين بشكل إيقاعي على تدريب مجموعات العضلات الكبيرة لزيادة معدل ضربات القلب وكمية الأكسجين التي يتم تناولها.يمكن أن تدعم التمارين الرياضية إنتاج هرمون التستوستيرون، مما قد يحسن من ضعف الانتصاب، وتشمل أنواع التمارين الهوائية التي قد تساعد في تحسين تدفق الدم إلى القضيب ما يلي: ركوب الدراجات، والجري، وتمارين الأيروبيك بالخطوات، والسباحة.

2- تقوية عضلات قاع الحوضقد يؤدي تدريب عضلات قاع الحوض ، أو العضلات التي تدعم المثانة والأمعاء، إلى تحسين تدفق الدم إلى القضيب.

3- تناول نظامًا غذائيًا مغذيًايساعد اتباع نظام غذائي متوازن على الحفاظ على وظيفة الانتصاب ويحسّن تدفق الدم إلى القضيب. كما أن اتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب ممارسة الرياضة، يدعم إنتاج هرمون التستوستيرون لتحسين وظيفة الانتصاب، ويعتمد النظام على منتجات الألبان واللحوم والبيض باعتدال، والفواكه مثل التفاح والتوت والحمضيات، والحبوب مثل الشعير، والبقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا البيضاء، والمكسرات والبذور مثل اللوز وبذور اليقطين والفستق والجوز، والمأكولات البحرية مثل الأسماك وبلح البحر والروبيان.

4- إدارة التوترتؤدي فترات التوتر أو القلق الطويلة إلى زيادة مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة خطر الإصابة بالضعف الجنسي.

5- تجنب التدخينقد يُحسّن الامتناع عن التدخين تدفق الدم إلى القضيب ووظيفة الانتصاب، إذ يُؤثر التدخين سلبًا على بطانة الأوعية الدموية ويُقلل إنتاج أكسيد النيتريك، مما يمنع عضلات القضيب من الاسترخاء والسماح بتدفق الدم.

6- الحد من الكحولقد يؤدي تقليل تناول الكحول إلى زيادة تدفق الدم إلى القضيب. فالإفراط في شرب الكحول يتداخل مع المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد القضيب على الامتلاء بالدم عند الإثارة.

7- تناول المكملات الغذائيةتظهر بعض المكملات العشبية والغذائية نتائج واعدة كعلاج بديل لزيادة تدفق الدم إلى القضيب، ولم يثبت أن المكملات العشبية قادرة على علاج ضعف الانتصاب بشكل فعال وآمن