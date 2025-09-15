وداعًا للقولون العصبي- 4 مكملات غذائية لعلاجه وبصورة سريعة

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

إذا كنت ترغب في علاج متلازمة القولون العصبي، هناك مكملات غذائية ثبت أنها تساعد على التعافي منها.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المكملات الغذائية لعلاج القولون العصبي، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي المكملات الغذائية التي تساعد على علاج القولون العصبي؟

1- قشر السيليوميلعب قشر السيليوم دورًا كبيرًا في علاج القولون العصبي، لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتليين البراز وزيادة حجمه في حالات الإسهال.كما يحتوي قشر السيليوم على الأرابينوكسيلان، وهي مادة تساعد على تعزيز الميكروبيوم المعوي، خاصةً البكتيريا المنتجة للزبدات.

2- الجلوتامينعبارة عن حمض أميني حيوي، يساهم في الحفاظ على سلامة بطانة الأمعاء لدى مرضى القولون العصبي.ويساعد الجلوتامين على تخفيف أعراض القولون العصبي الناتجة عن التوتر أو التهاب الأمعاء.

وفي دراسة أجريت عام 2021، وجد الباحثون أن أعراض القولون العصبي انخفضت بشكل ملحوظ عند تناول 15 جرامًا من الجلوتامين ضمن نظام غذائي منخفض الفودماب.قد يهمك: 3 أدوية فعالة لعلاج متلازمة القولون العصبي

3- البروبيوتيكتساعد مكملات البروبيوتيك على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والإسهال عند مرضى القولون العصبي.

وبحسب الأبحاث، تساعد سلالات معينة من البروبيوتيك على علاج متلازمة القولون العصبي، مثل بيفيدوباكتيريوم إنفانتيس ولاكتوباسيلوس بلانتاروم.

4- النعناعتناول مكملات النعناع يوميًا يساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي المصحوب بالإسهال، بفضل قدرتها على إرخاء عضلات جدار الأمعاء وتقليل الانتفاخ والعازات، نقلًا عن بعض الأبحاث