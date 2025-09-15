صوت من الداخل يكشف أسرار تهدد مصير اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات.. ماذا يحدث خلف الكواليس

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تصريح أثار جدلاً واسعاً، حذر السفير الإسرائيلي السابق لدى الإمارات، أمير حايك، من خطر داهم يهدد بانهيار اتفاقيات السلام المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطر والمنطقة. وخلال مقابلة إذاعية، أكد حايك أن الإماراتيين باتوا يرفعون "الراية الحمراء" في وجه تل أبيب، وأن استمرار الحديث عن ضم الضفة الغربية سيشكل الضربة القاضية لهذه الاتفاقيات التي وُقعت قبل خمس سنوات، واعتُبرت آنذاك إنجازاً استراتيجياً لإسرائيل.

وأشار إلى أن الإمارات تخضع لضغوط غير مسبوقة، خاصة بعد الهجمات الأخيرة، وأن ثقة قادتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أدنى مستوياتها. وأضاف أن أي زيارة لنتنياهو إلى أبوظبي الآن ستضاعف الأزمة بدلاً من حلها.

كما شدد على أن "اتفاقيات إبراهيم" لم تكن مجرد وثيقة سياسية، بل مظلة أمنية واقتصادية وفرت لإسرائيل تحالفات إقليمية لا تقل أهمية عن الجيش والسلاح. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن تجاهل رسائل الإماراتيين قد يقود إلى انهيار غير متوقع للتحالفات التي بُنيت على مدار سنوات.

واختتم حايك بالقول إن أخطر ما يواجه إسرائيل اليوم هو أن تتحول احتفالات مرور خمس سنوات على هذه الاتفاقيات إلى ذكرى باهتة، تُذكّر الجميع بأنها كانت قابلة للانهيار في أي لحظة.