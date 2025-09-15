أسعار الذهب قرب مستويات قياسية بانتظار قرار الفيدرالي

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما حدّ من تحركات المعدن النفيس رغم مكاسب الأسبوع الماضي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.1% ليصل إلى 3644.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:49 صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بواقع 0.1% إلى 3682.62 دولار، وكان الذهب قد صعد الأسبوع الماضي بنحو 1.6% ليسجل مستوى قياسياً عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وقال كبير المحللين في «كيه سي إم تريد» تيم ووترر في تصريحات لوكالة رويترز، إن النظرة الإيجابية للذهب ما زالت قائمة، إلا أن فترة من التماسك أو التصحيح البسيط قد تكون «صحية» لدعم المسار نحو مستويات أعلى في المستقبل.

الدولار يضغط على المعدن الأصفر وتأثر المعدن الأصفر بارتفاع طفيف لمؤشر الدولار الأميركي بواقع 0.1%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر كلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، ورغم صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر أغسطس آب 2025 بأعلى قليلاً من التوقعات، يرى المستثمرون أن ذلك لن يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء.

لكن ووترر حذر من أن المخاطرة تكمن في أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يوضح بجلاء وتيرة الخفض المقبلة للفائدة، وهو ما قد يضغط على الذهب على المدى القصير. ويُنظر عادة إلى الذهب كملاذ آمن وأصل لا يدر عائداً، ما يعزز جاذبيته في بيئة أسعار فائدة منخفضة،

ويأتي اجتماع الفيدرالي في ظل تحديات إضافية، تشمل نزاعاً قانونياً حول قيادته، ومساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة نفوذه على سياسته النقدية ودوره الأوسع.

وفي مذكرة حديثة أبقى «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب عند 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، لكنه أشار إلى أن ارتفاع المراكز المضاربية قد يزيد من مخاطر حدوث تراجعات تكتيكية. وبحسب بيانات الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر أيلول 2025، خفض المضاربون صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 2445 عقداً إلى 166417 عقداً.

أما المعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة 0.3% إلى 42.29 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9% مسجلاً 1403.77 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1199.35 دولار.