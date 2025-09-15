رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً فى العالم 2024 متفوقاً على ميسي

الإثنين 15 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف تقرير حديث عن تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً فى العالم لعام 2024، متقدماً بفارق ملحوظ على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حل في المركز الثالث.

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن البريطانية، نقلاً عن إحصائيات موقع bestbettingsitesoffers.co.uk، فقد بلغ إجمالي دخل رونالدو خلال العام الماضي نحو 192.4 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 260 مليون دولار)، وهو رقم يتجاوز ضعف دخل ميسي، الذي بلغ نحو 99.9 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

ويُعد هذا التفوق المالي استمرارًا لهيمنة رونالدو على صدارة هذه القائمة للعام الثاني على التوالي، بعد تصدره تصنيف فوربس لعام 2023، في وقت لا يزال فيه أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، رغم بلوغه سن الأربعين.

جاء لاعب الجولف الإسباني جون رام في المركز الثاني بدخل قدره 161.32 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار)، فيما تراجع ميسي للمركز الثالث، رغم استمراره في تحقيق أرباح ضخمة خارج المستطيل الأخضر، بفضل شراكاته التجارية وشعبيته العالمية.

وأبرز التقرير أن ميسي هو واحد من رياضيَين فقط ضمن القائمة، يحققان دخلاً خارج الملعب يفوق دخلهما الرياضي، وهو مؤشر على قوته التجارية المستمرة، رغم انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وضمت القائمة عددًا من نجوم كرة القدم العالميين، في مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي (المركز السادس – 81.4 مليون جنيه إسترليني)، والبرازيلي نيمار (السابع – 79.92 مليون جنيه إسترليني)، والفرنسي كريم بنزيما (الثامن – 78.44 مليون جنيه إسترليني)، ما يعكس التأثير المالي المتزايد للعبة، خصوصًا في ظل الاستثمارات الكبيرة في الدوري السعودي، الذي يضم عددًا من هذه الأسماء.

من جهة أخرى، حافظ نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على تواجدهم ضمن القائمة، حيث جاء ليبرون جيمس في المركز الرابع بدخل بلغ 94.87 مليون جنيه إسترليني، تلاه ستيف كاري في المركز التاسع بـ 75.38 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ترتيب أكثر 10 رياضيين دخلًا في العالم لعام 2024 كالتالي: كريستيانو رونالدو - ‎260 مليون دولار جون رام (الجولف) - ‎218 مليون دولار ليونيل ميسي - ‎135 مليون دولار ليبرون جيمس (كرة السلة) 128.2 مليون دولار يانيس أنتيتوكونمبو ( كرة السلة) - ‎111 مليون دولار كيليان مبابي - 110 مليون دولار نيمار - ‎108 مليون دولار كريم بنزيما - ‎106 مليون دولار ستيفن كاري (كرة السلة) - ‎102 مليون دولار لمار جاكسون (كرة القدم الأميريكية) - ‎100 مليون دولار