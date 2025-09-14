الإعلام الحوثي يودّع كوادره عبر بيان نعي متأخر ويعترف بسقوط أكثر من خمسين صحفيا بين قتيل وجريح والميشيا تتنصل.. كشف بالأسماء

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

في بيان نعيٍ متأخر، اعترفت صحيفة "26 سبتمبر" التابعة لمليشيا الحوثي بمصرع 31 صحفيًا وإصابة 22 آخرين، جراء قصف استهدف مقر الصحيفة في العاصمة صنعاء، دون أن تجرؤ الجماعة على تحمل مسؤوليتها عن تحويل المؤسسات الإعلامية إلى أهداف عسكرية، أو عن الزج بالصحفيين في قلب الصراع السياسي والأمني الذي أشعلته منذ انقلابها على الدولة.

البيان، الذي بدا أقرب إلى محاولة دعائية منه إلى موقف إنساني، حمّل "العدوان الإسرائيلي" مسؤولية المجزرة، متجاهلًا تمامًا أن الصحفيين الذين سقطوا كانوا يعملون في بيئة خاضعة لسيطرة المليشيا، داخل منشأة إعلامية تم تحويلها إلى منصة تعبئة وتحريض، ما جعلها هدفًا مباشرًا في سياق التصعيد الإقليمي الذي تورطت فيه الجماعة.

وبينما يندد البيان بـ"محاولات إسكات صوت الحقيقة"، يغفل أن المليشيا نفسها هي من أسكتت عشرات الأصوات الحرة، وكممت أفواه الصحفيين المستقلين، وزجّت بهم في السجون، وفرضت رقابة صارمة على كل وسيلة إعلام لا تسبّح بحمدها.

فيما يلي أسماء الشهداء من الصحفيين :-

١- الشهيد/ عبدالعزيز يحيى يحيى شيخ.

٢- الشهيد / يوسف علي يحيى شمس الدين.

٣- الشهيد / علي ناجي سعيد الشراعي.

٤- الشهيد / سامي محمد حسين الزيدي.

٥- الشهيد / محمد اسماعيل حزام العميسي.

٦- الشهيد / مراد محمد علي الفقيه.

٧- الشهيد / علي محمد أحمد الفقيه.

٨- الشهيد / عبدالقوي محمد صالح العصفور.

٩- الشهيد / بشير حسين احسن دبلان.

١٠- الشهيد / عارف علي عبده السمحي.

١١- الشهيد / محمد حمود احمد المطري.

١٢- الشهيد / عبدالولي عبده حسين النجار.

١٣- الشهيد/ عبده طاهر مصلح الصعدي.

١٤- الشهيد / عبدالعزيز صالح احمد شاس.

!٥- الشهيد / عبدالله محمد عبده الحرازي.

١٦- الشهيد / محمد أحمد محمد الزعكري.

١٧- الشهيد / زهير احمد محمد الزعكري.

١٨- الشهيد / محمد عبده يحيى السنفي.

١٩- الشهيد / محمد العزي غالب الحرازي.

٢٠- الشهيد / جمال فراص علي العاضي.

٢١- الشهيد / عصام احمد مرشد الحاشدي .. وولده الشهيد عبدالولي عصام.

٢٢- الشهيد / سليم عبدالله عبده احمد الوتيري.

٢٣- الشهيد / عباس عبدالملك محمد الديلمي.

٢٤- الشهيد / لطف احمد ناصر هديان.

٢٥- الشهيد / قيس عبده احمد النقيب.

٢٦- الشهيد / محمد علي حمود الضاوي.

٢٧- الشهيد / فارس عبده علي الرميصة.

٢٨- الشهيد / عبدالرحمن محمد محمد جعمان.

٢٩- الشهيد / علي محمد علي العاقل.

٣٠- الشهيدة / أمل محمد غالب المناخي.

٣١- الشهيد / عبدالله مهدي عبدالله البحري وكالة الأنباء اليمنية سبأ.