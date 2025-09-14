خارجية الحوثيين تهاجم الأمم المتحدة وتتفنن في إلقاء اللوم على العالم : القتلة يشتكون من غياب التعاطف اليمن تتحول إلى ممر دولي للمخدرات.. مليشيا الحوثي والمافيا الإقليمية تدير شبكة تهريب عابرة للحدود مأرب تطلق الدفعة الثانية للمعهد التقني الصناعي لدعم التعليم الفني والمهنة مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة بعد استدعاء أبو ظبي للزبيدي: المجلس الانتقالي يصدر بيانًا مرتبكًا يثير مزيدًا من الأسئلة . تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية
في مشهد لا يخلو من المفارقة، خرجت وزارة خارجية الحوثيين لتوبّخ الأمم المتحدة على ما وصفته بـ"الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني"، متناسية تمامًا سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، من تجنيد الأطفال إلى قصف الأحياء السكنية، مرورًا بتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات.
وخلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي، السفير السلالي إسماعيل المتوكل، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، قدّم المتوكل عرضًا دراميًا عن "الامتعاض الرسمي" من أداء الأمم المتحدة، متهمًا إياها بتسييس العمل الإنساني، وكأن المليشيا نفسها لا تدير كل شيء وفق أجندة إيرانية خالصة.
المتوكل، لم يتردد في تحميل الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، متجاهلًا تمامًا أن جماعته هي من فجّرت الحرب، ونهبت المساعدات، وأغلقت مكاتب الإغاثة، وحوّلت المدارس إلى ثكنات، والمستشفيات إلى مقرات أمنية.
وخلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، لم يجد المتوكل مفراً من تحويل الحدث إلى مسرح اتهامات، متحدثًا عن "امتعاضهم من تعاطي الأمم المتحدة مع جرائم الكيان الصهيوني"، ومستنكرًا "عدم تحركها أو إصدارها بيانات تنديد"، متناسياً أن اليمن يشهد منذ سنوات انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا في مناطق سيطرتها.
وفي محاولة لإعادة تدوير الخطاب، طالب المتوكل بـ"حيادية الأمم المتحدة"، مؤكدًا استعداد وزارته للتعاون في وضع آلية مشتركة للعمل الإنساني، "متى ما توفرت النية الصادقة" لدى الأمين العام والمنسق الأممي. وهي دعوة تبدو أقرب إلى اختبار صبر المجتمع الدولي، لا إلى عرض جاد للتعاون.
الضحايا يتحدثون... والمليشيا تشتكي
اللافت أن اللقاء جاء بعد أيام من تقارير حقوقية دولية وثّقت انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين، بما في ذلك قصف حي التحرير نفسه الذي ادّعى المتوكل أنه ضحية "العدوان الصهيوني"، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتصدير الأزمة إلى الخارج.
بيان الخارجية الحوثية لا يعدو كونه محاولة للهروب من المساءلة، عبر افتعال خصومة مع الأمم المتحدة، وتقديم الجماعة كضحية بدلاً من كونها الجلاد. فحين تتحول المليشيا إلى ناقد إنساني، فاعلم أن الحقيقة تُدفن تحت ركام الدعاية.