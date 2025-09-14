  اليمن تتحول إلى ممر دولي للمخدرات.. مليشيا الحوثي والمافيا الإقليمية تدير شبكة تهريب عابرة للحدود

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 190

كشف العميد عبدالله أحمد لحمدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عن تحول خطير في نمط تهريب وتصنيع المخدرات في اليمن، مؤكدًا أن البلاد أصبحت وجهة رئيسية لعصابات المافيا الإقليمية بعد تلقيها ضربات موجعة في سوريا.

وأوضح العميد لحمدي في تصريحاته أن العمليات الأمنية النوعية الأخيرة، لا سيما في محافظة المهرة، كشفت عن أول مصنع متكامل لصناعة مادتي الكبتاجون والشبو على الأراضي اليمنية، مضيفًا أن ستة متهمين يمنيين ضُبطوا مرتبطين بشبكات تمويل ودعم تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى خبراء أجانب سبق ضبط بعضهم في عدن والمهرة.

وأشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت وجود مصانع نشطة للمخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعكس حجم التهديدات الأمنية والإنسانية التي تواجه اليمن والمنطقة بأكملها.

ضبطيات نوعية تكشف حجم الخطر

وخلال استعراضه لأبرز الضبطيات الأمنية خلال العام 2025، أشار العميد لحمدي إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 599 كيلوجرامًا من الكوكايين النقي داخل شحنة سكر قادمة من البرازيل في عدن، إلى جانب إحباط تهريب 646,290 حبة بريجابالين في مديرية دار سعد.

كما نجحت القوات الأمنية في سواحل لحج في ضبط 314 كيلوجرامًا من مادة الشبو، و25 كيلوجرامًا من الهيروين، و108 كيلوجرامات من الحشيش، عقب اشتباك مباشر مع المهربين في عرض البحر. وفي البحر الأحمر، تم ضبط 432 كيلوجرامًا من مادة الشبو، بينما كشف فريق أمني في باب المندب وكرًا للتهريب وضبط قاربًا محمّلًا بـ28,500 قرص بريجابالين و150,000 حبة كبتاجون.

وفي منفذ الوديعة، أحبطت الأجهزة الأمنية عملية تهريب تضمنت 13,750 قرص كبتاجون داخل شاحنة قادمة من صنعاء كانت في طريقها إلى السعودية، ما يعكس امتداد الشبكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

مشروع إغراق ممنهج تديره المليشيا بدعم خارجي

وقال العميد لحمدي" وفي ختام تصريحه، ثمّن العميد لحمدي دعم رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، ووزير المالية، ومجلس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، لتطوير قدرات أجهزة مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نقلة نوعية في مواجهة أخطر تهديد أمني يواجه اليمن والمنطقة.