مأرب تطلق الدفعة الثانية للمعهد التقني الصناعي لدعم التعليم الفني والمهنة

دشن وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناجي الحنيشي، اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة الثانية من الطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد التقني الصناعي بالمحافظة.

وخلال التدشين، استمع الوكيل مفتاح إلى شرح من نائب مدير مكتب التعليم الفني ناجي مفتاح وعميد المعهد محمود الذيب حول الترتيبات الخاصة بقبول الطلاب في التخصصات: كهرباء، ميكانيكا سيارات، تكييف وتبريد، صيانة أجهزة إلكترونية، ومساحة وطرق، إضافة إلى آلية إجراء اختبارات المفاضلة بين الطلاب المتنافسين على المقاعد المحدودة.

وأكد الدكتور مفتاح على أهمية التعليم الفني والتقني والمهني في الوقت الراهن، مشيراً إلى دوره في تأهيل الشباب والشابات من النازحين والمجتمع المضيف، وتلبية احتياجات سوق العمل بالعمالة الفنية الماهرة، وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، وتحسين سبل العيش للأسر. واعتبر التعليم الفني والمهنة رافعة أساسية لأي أمة في تطوير الاقتصاد والصناعة ودعم التنمية الوطنية.

وأشار الوكيل إلى أن محافظة مأرب ما زالت تواجه تحديات كبيرة في قطاع التعليم الفني والمهني، رغم الاهتمام الكبير من قيادة السلطة المحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، مشدداً على ضرورة تدخل الوزارة والشركاء والداعمين الدوليين لتعزيز البنى التحتية للمعهد، وتحويل المجتمع من متلقي مساعدات إلى منتج فاعل في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.