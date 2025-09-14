اليمن تتحول إلى ممر دولي للمخدرات.. مليشيا الحوثي والمافيا الإقليمية تدير شبكة تهريب عابرة للحدود مأرب تطلق الدفعة الثانية للمعهد التقني الصناعي لدعم التعليم الفني والمهنة مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة بعد استدعاء أبو ظبي للزبيدي: المجلس الانتقالي يصدر بيانًا مرتبكًا يثير مزيدًا من الأسئلة . تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية
دشن وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناجي الحنيشي، اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة الثانية من الطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد التقني الصناعي بالمحافظة.
وخلال التدشين، استمع الوكيل مفتاح إلى شرح من نائب مدير مكتب التعليم الفني ناجي مفتاح وعميد المعهد محمود الذيب حول الترتيبات الخاصة بقبول الطلاب في التخصصات: كهرباء، ميكانيكا سيارات، تكييف وتبريد، صيانة أجهزة إلكترونية، ومساحة وطرق، إضافة إلى آلية إجراء اختبارات المفاضلة بين الطلاب المتنافسين على المقاعد المحدودة.
وأكد الدكتور مفتاح على أهمية التعليم الفني والتقني والمهني في الوقت الراهن، مشيراً إلى دوره في تأهيل الشباب والشابات من النازحين والمجتمع المضيف، وتلبية احتياجات سوق العمل بالعمالة الفنية الماهرة، وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، وتحسين سبل العيش للأسر. واعتبر التعليم الفني والمهنة رافعة أساسية لأي أمة في تطوير الاقتصاد والصناعة ودعم التنمية الوطنية.
وأشار الوكيل إلى أن محافظة مأرب ما زالت تواجه تحديات كبيرة في قطاع التعليم الفني والمهني، رغم الاهتمام الكبير من قيادة السلطة المحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، مشدداً على ضرورة تدخل الوزارة والشركاء والداعمين الدوليين لتعزيز البنى التحتية للمعهد، وتحويل المجتمع من متلقي مساعدات إلى منتج فاعل في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.