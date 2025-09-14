مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات المهمة فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مباراة بيرنلي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلاً عن لقاء إنبى ضد الأهلى في الدوري المصرى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

إنبي X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

كهرباء الإسماعيلية X وادي دجلة – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X جيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

أتالانتا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ساسولو X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X تولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ميتز X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 7

بريست X باريس إف سي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرياض X النجمة – الساعة 6:35 مساء على قناة SSC 1

ضمك X نيوم – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 2

النصر X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1