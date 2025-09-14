الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت جبهة المشاريح بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية، عقب هجوم شنته الأخيرة على مواقع عسكرية في المنطقة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود الحكوميين برصاصة في الرأس، وإصابة آخر بطلق ناري في البطن، نُقلا على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات.

المصادر نفسها أفادت بأن مقاتلي الحوثي حاولوا التقدم عبر خطوط التماس، لكن القوات الحكومية تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع بعد تبادل ناري كثيف استمر عدة ساعات.

في المقابل، لم يُعرف حجم خسائر الحوثيين بدقة، غير أن شهود عيان تحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال المواجهة.

وتُعد جبهة المشاريح واحدة من أبرز خطوط المواجهة المشتعلة في محافظة الضالع، حيث تتكرر محاولات الحوثيين لاختراق مواقع القوات الحكومية دون أن يحققوا أي مكاسب ميدانية تذكر.