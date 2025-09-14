تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية مطار يمني يستقبل أول رحلة مدنية منذ 10 سنوات الرئيس وعضوا مجلس القيادة العرادة والعليمي يغادرون العاصمة عدن عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي أسلحة بدت نكتة ثم صارت حقيقة.. قصة الابتكارات العسكرية الأكثر غرابة بالعالم
شهدت جبهة المشاريح بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية، عقب هجوم شنته الأخيرة على مواقع عسكرية في المنطقة.
وأوضحت مصادر ميدانية أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود الحكوميين برصاصة في الرأس، وإصابة آخر بطلق ناري في البطن، نُقلا على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات.
المصادر نفسها أفادت بأن مقاتلي الحوثي حاولوا التقدم عبر خطوط التماس، لكن القوات الحكومية تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع بعد تبادل ناري كثيف استمر عدة ساعات.
في المقابل، لم يُعرف حجم خسائر الحوثيين بدقة، غير أن شهود عيان تحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال المواجهة.
وتُعد جبهة المشاريح واحدة من أبرز خطوط المواجهة المشتعلة في محافظة الضالع، حيث تتكرر محاولات الحوثيين لاختراق مواقع القوات الحكومية دون أن يحققوا أي مكاسب ميدانية تذكر.