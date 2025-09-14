تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية مطار يمني يستقبل أول رحلة مدنية منذ 10 سنوات الرئيس وعضوا مجلس القيادة العرادة والعليمي يغادرون العاصمة عدن عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي أسلحة بدت نكتة ثم صارت حقيقة.. قصة الابتكارات العسكرية الأكثر غرابة بالعالم
كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في اليمن منذ يناير 2015 وحتى يوليو 2025، بينها 9914 حالة قتل و6417 إصابة، في واحدة من أبشع الجرائم بحق الطفولة على مستوى العالم.
التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، قُدِّم في جنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد ".
ووثق التقرير أن الانتهاكات الحوثية تنوعت بين القتل والقنص والتجنيد القسري والاختطاف والتشريد والحرمان من التعليم والعلاج والغذاء والماء، بالإضافة إلى إجبار الأطفال على سوق العمل في ظروف غير إنسانية.
كما سجّل الفريق الميداني 598 حالة اختطاف بحق أطفال في 17 محافظة، بينهم كثيرون جرى احتجازهم لابتزاز أسرهم، إضافة إلى 51 جريمة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين.
وأكدت الشبكة أن المليشيا جنّدت أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وغرست في عقولهم أفكاراً طائفية متطرفة دفعت بعضهم إلى ارتكاب جرائم قتل بحق أقاربهم.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي خلق وضعاً كارثياً دفع أكثر من 17 مليون طفل إلى الحاجة للمساعدات الإنسانية، وحرم نحو 2.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تهجير وتشريد أسرهم، وتحويل المدارس إلى معسكرات وثكنات عسكرية أو مراكز إيواء.
كما أجبر الانقلاب الحوثي أكثر من مليوني طفل على سوق العمل في ظل الانهيار الاقتصادي وانقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعلهم فريسة سهلة للتجنيد والاستغلال.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومعونة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإلزام الحوثيين باحترام القوانين الدولية التي تحمي الأطفال، وإدراج قيادات الجماعة في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة، وفتح تحقيقات مستقلة تفضي إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بحق الأطفال في اليمن.