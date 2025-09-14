اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 210

أغلقت إسرائيل، الأحد، المجال الجوي في منطقة مطار رامون (جنوب)، جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت إنها "أُطلقت من اليمن"، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية (مسيرة) في منطقة بئير أورا (في وادي عربة)، ويتم فحص التفاصيل".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مطار رامون (شمال إيلات) بعد تسلل طائرة مسيرة".

وأفادت القناة 12 العبرية بتعليق حركة هبوط وإقلاع الطائرات من المطار حتى إشعار آخر.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة".

وأضاف: "فُعّلت إنذارات بسبب الخشية من سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي".