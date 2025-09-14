تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية مطار يمني يستقبل أول رحلة مدنية منذ 10 سنوات الرئيس وعضوا مجلس القيادة العرادة والعليمي يغادرون العاصمة عدن عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي أسلحة بدت نكتة ثم صارت حقيقة.. قصة الابتكارات العسكرية الأكثر غرابة بالعالم
أغلقت إسرائيل، الأحد، المجال الجوي في منطقة مطار رامون (جنوب)، جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت إنها "أُطلقت من اليمن"، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.
وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية (مسيرة) في منطقة بئير أورا (في وادي عربة)، ويتم فحص التفاصيل".
من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مطار رامون (شمال إيلات) بعد تسلل طائرة مسيرة".
وأفادت القناة 12 العبرية بتعليق حركة هبوط وإقلاع الطائرات من المطار حتى إشعار آخر.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل "اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة".
وأضاف: "فُعّلت إنذارات بسبب الخشية من سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي".