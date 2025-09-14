تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق أطفال اليمن خلال 10 سنوات.. أكثر من 15 ألف قتيل ومصاب الضالع.. مواجهات دامية تندلع عقب هجوم حوثي وتخلف قتلى وجرحى قتل واغتصاب وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال.. الحوثيون يحولون الطفولة إلى وقود حرب .. تقرير دولي يعري جرائم المليشيا محافظات في اليمن متوقع أن تشهد أمطار رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة اسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون وتعلن اعتراض مسيرة حوثية سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية مطار يمني يستقبل أول رحلة مدنية منذ 10 سنوات الرئيس وعضوا مجلس القيادة العرادة والعليمي يغادرون العاصمة عدن عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي أسلحة بدت نكتة ثم صارت حقيقة.. قصة الابتكارات العسكرية الأكثر غرابة بالعالم
استقبل سعادة السفير إبراهيم فخرو، رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، وسعادة سفير بلادنا لدى دولة قطر الشقيقة راجح بادي، صباح اليوم في مطار حمد الدولي، معالي الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي حضور معالي الوزير للمشاركة في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، الذي يسبق انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يوم الاثنين المقبل، والمخصصة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، وما يمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي والتضامن العربي الإسلامي.
تأتي مشاركة معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، والذي أثار موجة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف العواصم العربية والإسلامية.
وتسعى القمة، التي دعت إليها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى بلورة موقف جماعي حازم يضع حدًا للتصعيد، ويؤكد على وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة