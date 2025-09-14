سفير اليمن في قطر ورئيس دائرة المراسم بالخارجية القطرية يستقبلان وزير الخارجية اليمنية

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

استقبل سعادة السفير إبراهيم فخرو، رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، وسعادة سفير بلادنا لدى دولة قطر الشقيقة راجح بادي، صباح اليوم في مطار حمد الدولي، معالي الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي حضور معالي الوزير للمشاركة في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، الذي يسبق انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يوم الاثنين المقبل، والمخصصة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، وما يمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي والتضامن العربي الإسلامي.

تأتي مشاركة معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، والذي أثار موجة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف العواصم العربية والإسلامية.

وتسعى القمة، التي دعت إليها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى بلورة موقف جماعي حازم يضع حدًا للتصعيد، ويؤكد على وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة