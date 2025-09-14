مطار يمني يستقبل أول رحلة مدنية منذ 10 سنوات

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 434

دشنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاحد، اول رحلاتها التجارية الى مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة، شرق اليمن.

وهبطت صباح اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار عتق بمحافظة شبوة، في أول رحلة مدنية معلنة تقل ركاباً منذ عشر سنوات، وذلك بعد مرور تسعة أشهر على إعلان تدشين المطار.ونقلت الطائرة عدداً من المواطنين القادمين من عدن، بالإضافة إلى مسؤولين محليين.

واشاد محافظ المحافظة، عوض ابن الوزير، بجهود الداعمين والمساهمين في اعادة النشاط الملاحي للمحافظة، ودوره في خدمة ابناء المحافظة، والمحافظات المجاورة لها..مشيراً الى ان هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في حركتي التجارة والاستثمار في المحافظة.

واكد محافظ شبوة، على اهمية فتح خطوط مباشرة للطيران من مطار عتق الى عدد من مطارات الدول المجاورة..موجهاً ببدء العمل في بعض الإصلاحات الضرورية والآنية في المطار ضماناً لسلامة الملاحة الجوية.

وهنأ وكيل وزارة النقل، المهندس طارق علي، ابناء شبوة بإعادة افتتاح المطار..مثمناً دور السلطة المحلية في اعادة تأهيل البنية التحتية والملاحية للمطار..مشيراً الى اعتماد رحلات" ترانزيت" من مطار شبوة الى عدة وجهات عربية ودولية.

بدوره عبر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، عن سعادته بإضافة محطة جوية جديدة وهامة للطيران التجاري للخطوط اليمنية..مشيداً بتكامل وتضافر جهود كافة الجهات ونجاحها في افتتاح المطار.