الرئيس وعضوا مجلس القيادة العرادة والعليمي يغادرون العاصمة عدن

غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، العاصمة المؤقتة عدن، ومعه عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى دولة قطر للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الطارئة المقرر انعقادها، غدا الاثنين، لبحث تداعيات الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على الدوحة، وفق وكالة سبأ.
وجدد الرئيس ادانة الجمهورية اليمنية للعدوان الاسرائيلي الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا تضامن اليمن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعم حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بأن تسهم قمة الدوحة في تحقيق اهدافها المنشودة، لمواجهة الصلف الإسرائيلي وتهديداته للأمن القومي العربي، والوصول إلى قرارات جماعية لردع العدوان، ودعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
الى ذلك، جدد الرئيس الاشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي، وسلطات انفاذ القانون، والنجاحات المحققة على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والمالية، التي قادت الى تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.
كما جدد التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بالعمل على وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع الاشقاء والاصدقاء التي ستثمر خلال الايام المقبلة مزيداً من الانفراجات الواعدة.
واشاد الرئيس في ذات السياق، بالمواقف الاخوية للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الانسانية والإنمائية التي اسهمت في تماسك مؤسسات الدولة، واحتواء تداعيات الازمة الانسانية التي ضاعفتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.