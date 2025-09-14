عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي أسلحة بدت نكتة ثم صارت حقيقة.. قصة الابتكارات العسكرية الأكثر غرابة بالعالم سبتمبر شهر التحولات الكبرى: رئيس إصلاح مأرب يرسم خريطة المصير المشترك بين اليمن والسعودية سقوط شبكة حوثية بأبين.. القوات الجنوبية تفشل مخططاً تخريبياً خطيراً.. تفاصيل دقيقة العنصرية تضرب الملاعب الأوروبية: إساءات متكررة تطارد اللاعبين السود وسط صمت المؤسسات الحوثيون يتركون سكان صنعاء تحت الأنقاض وفي العراء ويمنعون الصحافة من فضح الكارثة ويرفضون تقديم أي مساعدات لهم الحوثيون يغلقون ستة مراكز نسائية لتحفيظ القرآن في ريمة: حملة ممنهجة لتكميم تعليم القران الكريم زوبيميندي يُشعل المدرجات: أرسنال يسحق نوتنجهام ويعتلي القمة بثلاثية ناري دولة خليجية تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا قطر تتوعد بالرد: هجوم إسرائيلي على الدوحة يشعل أزمة دبلوماسية مع واشنطن
أفادت مصادر محلية بقيام عناصر من المجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاحد، باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر، إن عناصر الانتقالي اقتحمت المكتب وسلمته لـ ''صلاح العاقل'' المعين بقرار غير شرعي من رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، في منصب نائب وزير الإعلام.
الاقتحام تم بحضور أسامة الشرمي الوكيل المساعد في الوزارة والذي قام بعملية التسليم للمقتحمين.
وكان عيدروس الزبيدي قد أصدر عدة قرارات غير دستورية تجاوز فيها صلاحياته، قضت بتعيين موالين في مناصب حكومية ووكلاء محافظات.