عناصر الإنتقالي تقتحم مكتب نائب وزير الإعلام وتسلمه لآخر عينه عيدروس بقرار غير شرعي

الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
أفادت مصادر محلية بقيام عناصر من المجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاحد، باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر، إن عناصر الانتقالي اقتحمت المكتب وسلمته لـ ''صلاح العاقل'' المعين بقرار غير شرعي من رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، في منصب نائب وزير الإعلام.

الاقتحام تم بحضور أسامة الشرمي الوكيل المساعد في الوزارة والذي قام بعملية التسليم للمقتحمين.

وكان عيدروس الزبيدي قد أصدر عدة قرارات غير دستورية تجاوز فيها صلاحياته، قضت بتعيين موالين في مناصب حكومية ووكلاء محافظات.

