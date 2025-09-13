سبتمبر شهر التحولات الكبرى: رئيس إصلاح مأرب يرسم خريطة المصير المشترك بين اليمن والسعودية سقوط شبكة حوثية بأبين.. القوات الجنوبية تفشل مخططاً تخريبياً خطيراً.. تفاصيل دقيقة العنصرية تضرب الملاعب الأوروبية: إساءات متكررة تطارد اللاعبين السود وسط صمت المؤسسات الحوثيون يتركون سكان صنعاء تحت الأنقاض وفي العراء ويمنعون الصحافة من فضح الكارثة ويرفضون تقديم أي مساعدات لهم الحوثيون يغلقون ستة مراكز نسائية لتحفيظ القرآن في ريمة: حملة ممنهجة لتكميم تعليم القران الكريم زوبيميندي يُشعل المدرجات: أرسنال يسحق نوتنجهام ويعتلي القمة بثلاثية ناري دولة خليجية تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا قطر تتوعد بالرد: هجوم إسرائيلي على الدوحة يشعل أزمة دبلوماسية مع واشنطن الرئيس العليمي يرفض قرارات الزبيدي ووساطة تتحرك لحل الخلاف واتساب يقلب الطاولة: ميزة ثورية لتنظيم الفوضى في المحادثات الجماعية
تلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضربة جديدة، عقب إعلان القوات الجنوبية في اليمن ضبط خلية حوثية نشطة في محافظة أبين، كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
وقالت القوات الجنوبية في بيان، إن وحدات من اللواء الثاني دعم وإسناد نجحت، بعد عملية رصد دقيقة، في القبض على عناصر الخلية أثناء محاولتهم التوجه إلى محافظة البيضاء لتلقي تدريبات عسكرية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية كانوا يحصلون على تمويل مباشر من جهات حوثية في البيضاء، في إطار مخطط يستهدف تنفيذ عمليات تخريبية تطال المدنيين والمقدرات الوطنية.
وأكد قائد اللواء الثاني دعم وإسناد، العميد مازن الجنيدي، أن الخلية المضبوطة ليست مجرد مجموعة عابرة، بل شبكة منظمة تعمل لصالح المليشيات، عبر تمرير الأموال وتجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات تدريب حوثية، في محاولة لإشعال الفوضى وتنفيذ أجندات خارجية.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات الأمنية ضد خلايا الحوثي في عدن ومأرب وحضرموت وتعز، حيث بلغ عدد الخلايا المضبوطة منذ مطلع عام 2025 نحو 12 خلية، ما اعتبره مراقبون "نكسة خطيرة" للمليشيات، ومكسباً أمنياً مهماً يعزز استقرار المناطق المحررة ويكشف بنية الحوثيين وأساليبهم التجسسية.