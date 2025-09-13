سقوط شبكة حوثية بأبين.. القوات الجنوبية تفشل مخططاً تخريبياً خطيراً.. تفاصيل دقيقة

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضربة جديدة، عقب إعلان القوات الجنوبية في اليمن ضبط خلية حوثية نشطة في محافظة أبين، كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وقالت القوات الجنوبية في بيان، إن وحدات من اللواء الثاني دعم وإسناد نجحت، بعد عملية رصد دقيقة، في القبض على عناصر الخلية أثناء محاولتهم التوجه إلى محافظة البيضاء لتلقي تدريبات عسكرية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية كانوا يحصلون على تمويل مباشر من جهات حوثية في البيضاء، في إطار مخطط يستهدف تنفيذ عمليات تخريبية تطال المدنيين والمقدرات الوطنية.

وأكد قائد اللواء الثاني دعم وإسناد، العميد مازن الجنيدي، أن الخلية المضبوطة ليست مجرد مجموعة عابرة، بل شبكة منظمة تعمل لصالح المليشيات، عبر تمرير الأموال وتجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات تدريب حوثية، في محاولة لإشعال الفوضى وتنفيذ أجندات خارجية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات الأمنية ضد خلايا الحوثي في عدن ومأرب وحضرموت وتعز، حيث بلغ عدد الخلايا المضبوطة منذ مطلع عام 2025 نحو 12 خلية، ما اعتبره مراقبون "نكسة خطيرة" للمليشيات، ومكسباً أمنياً مهماً يعزز استقرار المناطق المحررة ويكشف بنية الحوثيين وأساليبهم التجسسية.