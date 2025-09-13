الحوثيون يغلقون ستة مراكز نسائية لتحفيظ القرآن في ريمة: حملة ممنهجة لتكميم تعليم القران الكريم

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

في خطوة أثارت استياء واسعًا، أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق ستة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية خاصة بالنساء في محافظة ريمة، ضمن حملة متصاعدة تستهدف المؤسسات التعليمية الدينية في مناطق سيطرتها.

وذكر سكان محليون لموقع مأرب برس أن مشرفين حوثيين داهموا عزلة نوفان بمديرية السلفية، وأجبروا القائمين على مراكز التحفيظ المنتشرة في قرى نوفان، البقعة، جعران، سقم، عبادة، والضبرة، على إيقاف أنشطتهم فورًا. وأكد السكان أن المشرفين أبلغوا العاملين في تلك المراكز أن إعادة فتحها مشروطة بالحصول على تصريح من مكتب الأوقاف التابع للجماعة، بهدف فرض مناهجها الخاصة وملازم مؤسسها حسين الحوثي.

قاد عملية الإغلاق مشرفون حوثيون هم: عمر علي ثابت أحمد، منصور أحمد مراد مثنى، وأحمد منصور غالب محمد، بمساعدة مشرف محلي يدعى إسحاق النوفاني.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة أوسع تشنها الجماعة لإغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم، في محاولة لفرض فكرها الطائفي على حساب التعليم الديني التقليدي، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تهدد النسيج الثقافي والديني للمجتمع اليمني.