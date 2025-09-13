زوبيميندي يُشعل المدرجات: أرسنال يسحق نوتنجهام ويعتلي القمة بثلاثية ناري

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

استعاد فريق أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد تسع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول.

افتتح مارتن زوبيميندي التسجيل في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من إيبيرشي إيز، ثم عاد زوبيميندي ليؤكد تفوق "المدفعجية" بهدف ثالث برأسية متقنة في الدقيقة 79.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة لأرسنال على مجريات اللعب، بينما اكتفى نوتنجهام بمحاولات مرتدة لم تشكل خطورة حقيقية، باستثناء كرة كريس وود التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 52.

وبهذا الانتصار، يحقق أرسنال فوزه الثالث هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ليفربول، فيما يتلقى نوتنجهام خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أنجي بوستيكوجلو، ويتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.