زوبيميندي يُشعل المدرجات: أرسنال يسحق نوتنجهام ويعتلي القمة بثلاثية ناري دولة خليجية تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا قطر تتوعد بالرد: هجوم إسرائيلي على الدوحة يشعل أزمة دبلوماسية مع واشنطن الرئيس العليمي يرفض قرارات الزبيدي ووساطة تتحرك لحل الخلاف واتساب يقلب الطاولة: ميزة ثورية لتنظيم الفوضى في المحادثات الجماعية فشل ذريع لنتنياهو.. هآرتس: هجوم الدوحة يكشف وهم قوة إسرائيل وردعها ونجاة قادة حماس في الدوحة صفعة جديدة لإسرائيل صحفيات بلا قيود: استهداف الصحفيين في اليمن جريمة حرب إسرائيلية عاجل.. عيدروس الزبيدي يغادر عدن فجأة برفقة رئيس اللجنة العسكرية إلى أبوظبي وزير في الحكومة اليمنية يبارك ويؤيد انقلاب عيدروس الزبيدي وإصداره عدداً من القرارات خارج صلاحياته حزب الإصلاح يعلن عن مبادرة لإدارة البلاد بعد اسقاط الإنقلاب الحوثي
استعاد فريق أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد تسع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول.
افتتح مارتن زوبيميندي التسجيل في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من إيبيرشي إيز، ثم عاد زوبيميندي ليؤكد تفوق "المدفعجية" بهدف ثالث برأسية متقنة في الدقيقة 79.
وشهد اللقاء سيطرة واضحة لأرسنال على مجريات اللعب، بينما اكتفى نوتنجهام بمحاولات مرتدة لم تشكل خطورة حقيقية، باستثناء كرة كريس وود التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 52.
وبهذا الانتصار، يحقق أرسنال فوزه الثالث هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ليفربول، فيما يتلقى نوتنجهام خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أنجي بوستيكوجلو، ويتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.